Моряки против фармацевтов: пятое свидание в Совиньоне

По давно установившейся традиции на следующий день после официального матча одесский "Черноморец" проводит спарринг с участием футболистов, не задействованных в игре или проведших мало времени на поле накануне. Сегодня у "моряков" запланирована очередная такая встреча, в которой их соперником станет старый знакомый – местный "Реал Фарма".

Игра с представителем второй лиги пройдет на клубной базе "Черноморца" в Совиньоне, где, кстати, проводились и все предыдущие спарринги с фармацевтами. В этом году их было уже четыре: два в ходе подготовки команды Романа Григорчука к весенней части сезона и два после календарных матчей в Киеве с "Оболонью" и "Динамо".

В предварительный период в соперничестве "моряков" и "фармацевтов" были зафиксированы ничьи – 0:0 и 1:1, а у двух следующих победа страшных по рангу – 2:1 и 3:0.