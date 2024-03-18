Фактор Мрвальевича, зажигательные фланги Руха, фулбеки Динамо и Шахтера. Символическая сборная 21-го тура УПЛ

21-й тур чемпионата Украины растянулся во времени практически на неделю. Он был богатым на большое количество сенсаций. В частности, здесь речь идет и о домашнем триумфе киевской "Оболони" над житомирским "Полесьем", и о выездной победе ровенского "Вереса" над одесским "Черноморцем".

Также мы могли наблюдать за победами лидеров. Свои три очка добыли: киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и криворожский "Кривбасс". Выбился из этого списка лишь "Днепр-1", который довольно неожиданно расписал гостевую ничью в матче с черкасским ЛНЗ.

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 21-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Никита Шевченко ("Александрия")

На позицию голкипера претендовало сразу несколько кандидатур. Однако выберем именно стража ворот "Александрии" за его сейв в самой концовке встречи с полтавской "Ворсклой". По сути Никита спас свою команду от потери очков и сохранил такую важную победу для подопечных Руслана Ротаня. Да и в целом, по игре против команды Сергея Долганского Шевченко выглядел уверенно и надежно.

Левый защитник: Константин Вивчаренко ("Динамо")

По сути ассист молодого фулбека помог киевлянами раскрыть сложную снежную игру против луганской "Зари". "Бело-синие" кружили вокруг штрафной площадки команды Юрия Коваля и никак не могли подступиться к воротам. Тогда Константин взял на себя инициативу и классной проникающей передачей нашел Ваната, который и размочил счет в той встрече. Также по ходу поединка Вивчаренко был активным и подключался к атакам, при этом успевая возвращаться назад.

Центральный защитник: Денис Попов ("Динамо")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер Вивчаренко по защите "бело-синих" - Попов. У Дениса довольно часто бывают проблемы с чрезмерным энтузиазмом и агрессией в борьбе. Впрочем, этот матч не стал таким. 25-летний центрбек действовал спокойно и взвешенно, начиная первым пасом атаки своей команды. Апофеозом игры Попова стал его забитый мяч. Денис в своем фирменном стиле выиграл верховую борьбу после подачи Андриевского со штрафного и после удара головой отправил мяч точно в угол ворот "Зари".

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

Никита является безусловным лидером ковалевской команды, как по игре, так и по ментальным качествам. Хотя и "Колос" потерял очки в компенсированное время в матче с "Кривбассом", однако Бурда показал себя надежно и уверенно. Да, был один эпизод, при котором 28-летний защитник чуть не привез автогол в собственные ворота, однако больше казусов не было. В общем достойная игра.

Правый защитник: Ефим Конопля ("Шахтер")

Ефим напрямую помог "горнякам" добыть три очка в поединке с "Минаем". Конопля заработал пенальти, благодаря которому подопечные Марино Пушича открыли счет в той встрече. Также фулбек выполнил огромное количество точных передач, три из которых - острые. В основном защитник донецкой команды действовал на атаку, что было полезным, так как закарпатцы закрылись на своей половине поля.

Опорный полузащитник: Руслан Черненко ("Оболонь")

31-летний хавбек отыграл практически весь поединок против житомирского "Полесья" и своим голом помог "пивоварам" одержать первую победу с октября в рамках УПЛ. Да еще и каким голом! Руслан подобрал мяч за пределами штрафной и следующим касанием снял паутину с ворот Бойко. Однозначно, украшение тура и претендент на звание одного из лучших голов сезона. По ходу поединка Руслан также был активным и вел игру своей команды в центре поля.

Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец ("Александрия")

Капитан команды из одноименного города своим ударом принес подопечным Руслана Ротаня три очка в вязкой и тяжелой игре против полтавской "Ворсклы". Кирилл был тем самым лидером, который связывал линии в центре поля и направлял своих партнеров.

Центральный полузащитник: Сергей Рыбалка (ЛНЗ)

Черкасский коллектив хоть и не победил в этом туре, однако получил важный зачетный балл в поединке с одним из лидеров - "Днепром-1". Что касается Сергея, то он, в отличие от предыдущих своих матчей, действовал уверенно, успел страховать и не проигрывал единоборства игрокам днепрян. К этому же Рыбалка хорошо чувствовал игру и собственным контролем мяча давал своим партнерам передохнуть, когда подопечные Юрия Максимова начинали давить.

Левый вингер: Фредди Плюман ("Рух")

Француз разрывал на своем фланге в игре против харьковского "Металлиста 1925". Что вылилось сразу в два забитых мяча в исполнении Фредди в ворота команды Виктора Скрипника. Да, первый гол Плюмана пришелся с пенальти, однако по сути этот дубль легионера и решил судьбу поединка еще в первом тайме.

Правый вингер: Илья Квасница ("Рух")

Еще один атакующий игрок из команды Виталия Пономарева. На противоположном фланге в футболке "Руха" зажигал Илья Квасница. По сути украинец был самым острым среди всех футболистов в той игре. Кроме того, 20-летний вингер заработал 11-метровый удар и записал в свой актив забитый мяч, удвоив преимущество львовян в том матче.

Форвард: Марко Мрвальевич ("Верес")

На эту позицию также претендовал другой легионер - ганский нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса. Однако включим в нашу символическую сборную тура именно черногорца. По сути приход Марко стал тем самым фактором X для "Вереса", который вдохнул в ровенский коллектив новую жизнь. В матче прошлого тура против "Динамо" гол Мрвальевича в компенсированное время принес команде Олега Шандрука ничью. А в игре против одесского "Черноморца" Марко отметился победным мячом.

Главный тренер: Валерий Иващенко ("Оболонь")

Во время зимнего перерыва наставник "пивоваров" ощутимо психологически накачал своих подопечных. В первых трех турах весенней части киевляне хоть и выглядели симпатично, однако сумели добыть лишь один зачетный балл. Однако Иващенко и его "Оболонь" не отказались от своих идей и все же завоевали такую важную и долгожданную победу. Да еще и в матче с командой, которая однозначно опережает вас по классу. Речь, конечно, идет о житомирском "Полесье". Здесь четко просматривается тренерская рука.

Запасные: Евгений Паст ("Верес"), Артем Кичак ("Оболонь"), Виталий Роман ("Рух"), Иван Дибанго ("Кривбасс"), Хайдин Салиху (ЛНЗ), Николай Шапаренко ("Динамо"), Джихад Бизимана ("Кривбасс"), Денис Пидгурский ("Рух"), Даниэль Соса ("Кривбасс"), Владислав Ванат ("Динамо").