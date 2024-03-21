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Будковский: Ну, бывают такие серии - у Полесья черная полоса сейчас
Еще и Бени Макуана вылетел из-з травмы
ФК "Полісся"
Нападающий "
– С чем вы связываете последние не очень утешительные результаты команды?
– Ну, бывают такие серии, да. Черная полоса сейчас, поэтому нам есть над чем работать, что улучшить. Надо выйти из этой полосы, и все будет нормально.
– А что именно планируете улучшать?
– Ну, мы же приходили на тренировки, улучшали то, что нам нужно. Голы нужно забивать и получать три очка для команды.
– Насколько труднее стало забивать голы, когда сломался Бени Макуана?
– Да, он один из лидеров команды. То, что он делал – многое отдавал голевых передач. В общем, стало тяжелее, но у нас есть много людей, которые могут заменить его. Для этого и сейчас пауза, чтобы мы работали над теми качествами, которых нам не хватает на футбольном поле.
– Вы раньше играли вместе с Иваном Петряком, недавно присоединившимся к "Полесью". Как его приняли в команде?
– Хорошо встретили. Давно не видел, мы пообщались. Надеюсь, он быстро адаптируется, я ему помогу и будет лучше.
– Как опытные футболисты помогают иностранным новичкам приспособиться к новой команде?
– Общаются, если что-то спрашивают, помогаем им. Мы должны им помогать, потому что они приехали в нашу страну.
– Какая общая атмосфера в команде?
– Атмосфера в целом нормальная. Только нет результата, поэтому есть над чем работать, исходить из этого положения.
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