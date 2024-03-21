Знакомый Вернидуба, подопечный Кварцяного и участник чемпионата мира: боснийцы, которые запомнились в УПЛ

История знает 18 боснийцев, посвятивших какую-то страницу своей карьеры УПЛ. У кого-то откровенно не получилось, кому-то высшая ступень далась тяжеловато, а кто-то действительно понравился. Вот о таких ребятах мы и поговорим.

Бранислав Крунич ("Волынь", сезон 2004/05)

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 33 матча, 9 голов, 1 результативная передача

Бранислав Крунич не горел желанием прощаться с родным "Леотаром", но, как он сам рассказал, "украинцы были слишком убедительны". Боснийская сторона не особо спорила, потому что не спешила с личным контрактом, поэтому полузащитник в конце концов согласился на условия, предложенные лучанами.

И не ошибся - несмотря на то, что он не сначала поразил Виталия Кварцяного, общий язык был найден. Будучи не менее зажигательным и заряженным, футболист ладил с тренерским штабом и продемонстрировал хорошие скиллы. Пас, удар, техника - новичок имел немало достоинств, кроме игры головой. К счастью, и этот аспект был успешно развит - Круничу помог Василий Сачко.

По состоянию на середину нулевых "Волынь" привычно держалась ближе к середине турнирной таблицы. Достойное выступление было обеспечено и Браниславом - точные выстрелы "Ворскле", "Оболони", "Шахтеру", "Арсеналу" и "Днепру" лишними не оказались. В Кубке Украины также хорошая картинка - 4 мяча в 4 поединках, причем один был адресован "Динамо".

Шандор Варга, который занимался делами Крунича, мог реально трудоустроить клиента в стане "бело-синих". История повернула в другое русло, поэтому центрхав сделал выбор в пользу российской "Томи".

Споменко Бошняк ("Металлург" З, 2002 - 2005 гг.)

Позиция: левый защитник

Статистика: 56 матчей, 5 голов

Одним из тех, кто убедил Крунича переехать в Украину, оказался Споменко Бошняк. Защитник родился в Боснии и Герцеговине, имеет на руках хорватский паспорт, но представлял интересы исторической родины, когда речь шла о вызове в сборную. Словом, типичные Балканы.

Стал неотъемлемой частью запорожского "Металлурга", отличался активностью на фланге, участвовал в развитии атак и при розыгрыше стандартных положений. Все это трансформировалось в голы - пострадали "Черноморец", "Оболонь", "Кривбасс", "Карпаты" и "Волынь" (в той же встрече вышел Крунич). По делу носил капитанскую повязку, в 2005-м получил статус свободного агента.

Рифет Капич ("Кривбасс", сезон 2022/23)

Позиция: центральный полузащитник

Статистика: 23 матча, 6 голов, 2 результативные передачи

В августе 2022-го "Сараево" отказалось от услуг Рифета Капича - центрхав не оправдал ожиданий и подвел в ответственный момент (не реализовал пенальти в важнейшем поединке со "Слободой", после чего превратился в персону нон грата в глазах фанатов).

И вот в октябре босниец предстал в футболке "Кривбасса" и, как следствие, написал удачную страницу. Причина лежит на поверхности, - нет, это не уровень УПЛ настолько упал, что исполнитель внезапно "выстрелил", - просто Юрий Вернидуб знал, кого хочет видеть в обойме. Оба имели общий опыт в тираспольском "Шерифе", поэтому новичок легко приспособился, поскольку осознавал, что его ждет.

Рифет выступил очень и очень солидно - принес победу над "Ворсклой" (1:0), "Зарей" (1:0), "Рухом" (1:0), "Металлистом" (2:0) и дублем порадовал против "Львова" (2:2; был признан лучшим игроком 18 тура Премьер-лиги). Не обошлось и без передач, которые поспособствовали ходу матча - с "Металлистом" (1:0) в первом круге и "Металлистом 1925" (2:0) в мае.

Обидно, что такой легионер покинул наши широты - в июле 2023-го перешел в латвийскую "Валмиеру". В то же время "бело-красные-черные" остались в плюсе - Капич не стал ушедшим бесплатно иностранцем, а пополнил бюджет команды на 500 тысяч евро.

Семир Штилич ("Карпаты", сезон 2012/13)

Позиция: атакующий полузащитник

Статистика: 24 матча, 3 гола, 4 результативные передачи

Семир Штилич оставил двоякое послевкусие. С одной стороны, это один из немногих "карпатовцев", давший результат в сумбурной кампании 2012/13. Клуб декларировал борьбу за еврокубки, ради которых плеймейкер и попрощался с "Лехом", однако этого не произошло и близко - весь сезон "зелено-белые" разбирались во внутренних скандалах и меняли тренеров. Если не помните, то Петр Дыминский дал поработать и Павлу Кучерову, и Николаю Костову, на финише же по привычке страховал Юрий Дячук-Ставицкий.

Сам Штилич воспринимался игроком, приближенным к основе - его ассисты против запорожского "Металлурга", "Говерлы" и "Кривбасса" принесли большую пользу (тогда же босниец отметился взятием ворот и повлиял на разгром криворожан 6:0). Поэтому нисколько не удивительно, почему львовяне так активно апеллировали к КДК, когда учреждение дало балканцу трехматчевую дисквалификацию из-за нецензурных высказываний, адресованных рефери во встрече с "Металлистом".

И в этом весь Семир - вот выбил харьковчан из Кубка Украины, оформил 1+1 и вывел свою команду в четвертьфинал, а потом постоянно подпитывал СМИ новостями о недовольстве и возможном уходе. Где-то это можно понять, ведь полузащитнику обещали одни перспективы, но не самовольно бежать, как это было в итоге сделано?

И только потом вся правда выплыла на поверхность. "Карпаты" пробовали судиться, стремились, чтобы "Газиантепспор", куда присоединился универсал, оплатил средства, а взамен в 2016-м сами получили наказание за долги перед Штиличем - а минус 6 очков не хотите?

Есть ощущение, что если бы плеймейкер оказался в несколько лучших, по крайней мере, более стабильных условиях, то был бы гораздо эффективнее. Как вот в краковской "Висле", к которой он пристал в 2014-м и сразу же выдал 9+13.

Тони Шунич ("Заря", 2012 - 2014 гг.)

Позиция: центральный защитник

Статистика: 66 матчей, 3 результативные передачи

Тони Шунич очень здорово "вписался" в украинские реалии - защитник, приглашенный из хорватского "Зрински" Мостар, сразу забетонировал место в старте луганчан. Почти двухметровый, довольно крепкий, с добротной игрой головой и на втором этаже в целом - идеальный персонаж для Виталия Кварцяного, который достался Юрию Вернидубу.

Центрбек присоединился зимой 2012-го, сформировал крепкую связку с Максимом Белым и порадовал уверенностью - настолько, что им вскоре заинтересовались не только клубы с лучшими возможностями, но и в сборной. Примечательно, что летом 2012-го исполнитель был привлечен "сине-желтыми" к товарищеским матчам, а через некоторое время попал под прицел "Днепра".

Стабильность подтвердила наличие класса - в конце концов, Шунич отправился на ЧМ-2014, где принял участие против Нигерии и Ирана. Но в Украину не вернулся - началась война, которая спровоцировала массовый отток легионеров, и Тони исключением не стал. Правда, выбор был максимально странный - "Кубань".

В дальнейшем защитник испытал свои силы в "Штутгарте" и "Палермо" (что опять же показало высокий потенциал), также побывал в Китае, откуда в 2024-м и приехал в "Зрински".