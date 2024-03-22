Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клищук: Против Вереса всегда очень непростые матчи
"Кривбасс" возобновил тренировки после трех выходных
Фото: ФК Кривбас
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о возобновлении тренировок после трех выходных.
- Андрей, как провел выходные после игры с "Колосом"?
- Посвятил их семье, ведь это - самое главное. Теперь с новыми силами начинаем работу и подготовку к следующим матчам.
- Следующий соперник в УПЛ - "Верес". Да, матч через полторы недели, тем не менее, уже думаете об этом поединке?
- Да, против ровенчан всегда очень непростые матчи. Вы же видели, они вот только обыграли в Одессе "Черноморец". После зимней паузы собрали достаточно неплохую команду. Они демонстрируют неплохой футбол. Ожидаем интересной и одновременно тяжелой игры.
- Бизимана и Соса отправились в свои национальные сборные. Команда за них болеет?
- Конечно. Желаем им только побед и забитых голов. Главное, чтобы без травм. Ждем их возвращения в нашу красно-белую семью "Кривбасс", - сказал Клищук.
Матч 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.
Популярное сейчас
- Милошевич: Украина - серьезная команда, и мы полностью нейтрализовали ее на 80 минут
- Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024
- Один из лидеров Второй лиги подписал парагвайского хавбека
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО