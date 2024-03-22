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Клищук: Против Вереса всегда очень непростые матчи

Премьер-лига

"Кривбасс" возобновил тренировки после трех выходных

Клищук: Против Вереса всегда очень непростые матчи

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о возобновлении тренировок после трех выходных.

- Андрей, как провел выходные после игры с "Колосом"?

- Посвятил их семье, ведь это - самое главное. Теперь с новыми силами начинаем работу и подготовку к следующим матчам.

- Следующий соперник в УПЛ - "Верес". Да, матч через полторы недели, тем не менее, уже думаете об этом поединке?

- Да, против ровенчан всегда очень непростые матчи. Вы же видели, они вот только обыграли в Одессе "Черноморец". После зимней паузы собрали достаточно неплохую команду. Они демонстрируют неплохой футбол. Ожидаем интересной и одновременно тяжелой игры.

- Бизимана и Соса отправились в свои национальные сборные. Команда за них болеет?

- Конечно. Желаем им только побед и забитых голов. Главное, чтобы без травм. Ждем их возвращения в нашу красно-белую семью "Кривбасс", - сказал Клищук.

Матч 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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