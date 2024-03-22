Клищук: Против Вереса всегда очень непростые матчи

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о возобновлении тренировок после трех выходных.

- Андрей, как провел выходные после игры с "Колосом"?

- Посвятил их семье, ведь это - самое главное. Теперь с новыми силами начинаем работу и подготовку к следующим матчам.

- Следующий соперник в УПЛ - "Верес". Да, матч через полторы недели, тем не менее, уже думаете об этом поединке?

- Да, против ровенчан всегда очень непростые матчи. Вы же видели, они вот только обыграли в Одессе "Черноморец". После зимней паузы собрали достаточно неплохую команду. Они демонстрируют неплохой футбол. Ожидаем интересной и одновременно тяжелой игры.

- Бизимана и Соса отправились в свои национальные сборные. Команда за них болеет?

- Конечно. Желаем им только побед и забитых голов. Главное, чтобы без травм. Ждем их возвращения в нашу красно-белую семью "Кривбасс", - сказал Клищук.

Матч 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.