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Клейтону Шавьеру - 41 год: что вы знаете о бывшем лидере Металлиста? Квиз от UA-Футбол
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23 марта бывшему полузащитнику харьковского "Металлиста" Клейтону Шавьера исполняется 41 год.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру латиноамериканца, пройдя наш квиз.
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