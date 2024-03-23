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КМ. Заря в контрольном матче минимально побеждает Оболонь

Премьер-лига
Обновлено

Обе команды отличились забитыми мячами

КМ. Заря в контрольном матче минимально побеждает Оболонь

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Луганская "Заря" провела контрольной матч, в котором встретилась с киевской "Оболонью". Луганчане открыли счет в первом тайме усилиями Мичина, на 61-й Бугай удвоил счет.

Киевляне смогли свести разницу забитых мячей к минимуму, однако все же уступили гостям.

В следующем 22-м туре УПЛ "Заря" встретится с "Металлистом 1925", а "Оболонь" сыграет против "Шахтера".

23.03.2024. Контрольный матч
Оболонь (Киев) - Заря (Луганск) 1:2
Голы: Суханов 74 - Мичин 39, Бугай 61

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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