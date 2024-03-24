Кривбасс в Минае. Денис Устименко рассказал о том, как удалось победить ЛНЗ

Нападающий "Миная" Денис Устименко прокомментировал победу своей команды против "ЛНЗ".

"Нелегкий поединок получился - как для нас, так и для соперника. По-моему, мы хорошо подготовились к матчу, выполнили наставления тренеров и заслуженно победили. "ЛНЗ" действительно сложный соперник. Команда находится в середине турнирной таблицы. Тем не менее нам нельзя смотреть на это, нам нужны очки, чтобы выполнить свою задачу.

В момент с голом, когда отдавал пас Семотюк, я словно знал, что мяч прилетите ко мне. Удалось забить. У нас хорошее понимание с Владиславом еще со времен выступления за "Кривбасс". Это и принесло результат в момент со вторым забитым мячом".