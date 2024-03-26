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Рябов: Зидан - лучший игрок всех времен. Почему? Потому что лысый
У игрока "Кривбасса" хорошее чувство юмора
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Лучший игрок всех времен?
- Зинедин Зидан. Потому что лысый (улыбается).
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Манчестер Сити".
- Тренер номер один в мире?
- Сергей Николаевич Мазур.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- ОСК "Металлист" в Харькове. Играл там в составе "Кривбасса" и "Колоса".
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Тайсон ("Металлист", "Шахтер"). Не Фьюри.
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Сериал о "Манчестер Сити".
- Лучшее восстановление после матча?
- Холодная вода и сон.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог. "Колос"? Нет, "Кривбасс" Кривой Рог.
- Ваша футбольная мечта?
- Чтобы "Кривбасс" снова играл в еврокубках и достиг важных и крутых целей.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Николаевич Вернидуб.
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