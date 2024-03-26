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Рябов: Зидан - лучший игрок всех времен. Почему? Потому что лысый

Премьер-лига

У игрока "Кривбасса" хорошее чувство юмора

Рябов: Зидан - лучший игрок всех времен. Почему? Потому что лысый

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Зинедин Зидан. Потому что лысый (улыбается).

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Манчестер Сити".

- Тренер номер один в мире?

- Сергей Николаевич Мазур.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- ОСК "Металлист" в Харькове. Играл там в составе "Кривбасса" и "Колоса".

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Тайсон ("Металлист", "Шахтер"). Не Фьюри.

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Сериал о "Манчестер Сити".

- Лучшее восстановление после матча?

- Холодная вода и сон.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог. "Колос"? Нет, "Кривбасс" Кривой Рог.

- Ваша футбольная мечта?

- Чтобы "Кривбасс" снова играл в еврокубках и достиг важных и крутых целей.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Николаевич Вернидуб.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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