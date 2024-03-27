ЛНЗ передал деньги от продажи билетов с Минаем на сбор мести за фаната Черкасского Днепра Мироша, который погиб за Украину

Первый удар по мячу в перенесенном матче 17-го тура УПЛ ЛНЗ – "Минай" (1:2), который состоялся 23 марта, выполнила Александра Костецкая – жена Константина Мирошниченко с позывным "Мирош".

Константин Мирошниченко представитель ультрас-движения черкасского "Днепра" - занимался общественной деятельностью и продвигал национально-патриотические идеи.

В мае 2022 года Константин присоединился к ВСУ: сначала в составе взвода связи, после — противотанкового взвода. Погиб 10 марта 2024 в бою на Авдеевском направлении. Защитнику нашей страны был 31 год.

Друзья и родные инициировали сбор мести за Мироша, целью которого является обеспечение потребностей собратьев из 3 ОШБр.

Все средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, переданы на этот сбор.