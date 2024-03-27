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ЛНЗ передал деньги от продажи билетов с Минаем на сбор мести за фаната Черкасского Днепра Мироша, который погиб за Украину
Первый символический удар в матче сделала жена погибшего героя
instagram.com/fclnz
Первый удар по мячу в перенесенном матче 17-го тура УПЛ
Константин Мирошниченко представитель ультрас-движения черкасского "Днепра" - занимался общественной деятельностью и продвигал национально-патриотические идеи.
В мае 2022 года Константин присоединился к ВСУ: сначала в составе взвода связи, после — противотанкового взвода. Погиб 10 марта 2024 в бою на Авдеевском направлении. Защитнику нашей страны был 31 год.
Друзья и родные инициировали сбор мести за Мироша, целью которого является обеспечение потребностей собратьев из 3 ОШБр.
Все средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, переданы на этот сбор.
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