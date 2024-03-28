Клуб МЛС делал Шахтеру предложение по Кевину - получил отказ

Клуб МЛС "Цинциннати" делал " Шахтеру " предложение по трансферу 19-летнего форварда Кевина Келси, сообщает журналист Дэниел Нора

Как пишет источник, несмотря на то, что венесуэлец получает в "Шахтере" немного игровой практики, в донецком клубе считают его перспективным игроком, который в будущем будет помогать команде решать поставленные задачи.

Трансферное окно в МЛС открыто до 23 апреля. По информации журналиста, в подписании Кевина заинтересован еще один американский клуб, по непроверенной информации, это может быть "Хьюстон Динамо".

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Напомним, что "Шахтер" подписал Кевина в начале 2023 года. В текущем сезоне он провел за "горняков" 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.