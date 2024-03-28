  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Руха провел наибольшее количество минут в текущем сезоне УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха провел наибольшее количество минут в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

В тройке также два игрока Кривбасса

Защитник Руха провел наибольшее количество минут в текущем сезоне УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик провел наибольшее количество игровых минут в нынешнем сезоне УПЛ.

Богдан отыграл во всех матчах (21) своей команды, что составляет 2038 минут с учетом компенсированного времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В тройке лидеров также и два игрока "Кривбасса" – Иван Дибанго и Андрей Клищук, которые провели также все полные матчи своей команды, но с учетом компенсированного времени их показатели на 4 минуты меньше – по 2034 сыгранные минуты.

По теме
yellow-arrow
Любенович: Взял бы в Минай Будковского - люблю таких высоких нападающих
yellow-arrow
Вице-президент Кривбасса рассказал, что клуб уже готовится к еврокубкам следующего сезона
yellow-arrow
Пушич на тренировке Шахтера поздравил украинцев и грузин с выходом на Евро. Марино подарил флаги стран
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Андрей Клищук Иван Дибанго Богдан Слюбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости