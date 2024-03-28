Защитник Руха провел наибольшее количество минут в текущем сезоне УПЛ

Защитник " Руха " Богдан Слюбик провел наибольшее количество игровых минут в нынешнем сезоне УПЛ.

Богдан отыграл во всех матчах (21) своей команды, что составляет 2038 минут с учетом компенсированного времени.

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В тройке лидеров также и два игрока "Кривбасса" – Иван Дибанго и Андрей Клищук, которые провели также все полные матчи своей команды, но с учетом компенсированного времени их показатели на 4 минуты меньше – по 2034 сыгранные минуты.