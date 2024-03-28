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Защитник Руха провел наибольшее количество минут в текущем сезоне УПЛ
В тройке также два игрока Кривбасса
Фото: ФК Рух
Защитник "
Богдан отыграл во всех матчах (21) своей команды, что составляет 2038 минут с учетом компенсированного времени.
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В тройке лидеров также и два игрока "Кривбасса" – Иван Дибанго и Андрей Клищук, которые провели также все полные матчи своей команды, но с учетом компенсированного времени их показатели на 4 минуты меньше – по 2034 сыгранные минуты.
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Источник:Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
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