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Вице-президент Кривбасса рассказал, что клуб уже готовится к еврокубкам следующего сезона
Чтобы выйти в еврокубки, уже нужно меняться
facebook.com/fckryvbas
Вице-президент "
"Мы выйдем в еврокубки и начнутся изменения. Нет, чтобы выйти в еврокубки, уже нужно делать эти изменения. И мы сейчас уже планируем еврокубки – где-то людей ищем в команду, где-то расширяемся, тот же маркетинговый отдел. Много работы сейчас – и с партнерами, и с будущими стадионами.
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Нужно подходить к еврокубкам готовыми. К сожалению, не все наши клубы подходят готовыми", - сказал Гагарин.
Отметим, что на данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта в 21 матче.
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