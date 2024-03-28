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Вице-президент Кривбасса рассказал, что клуб уже готовится к еврокубкам следующего сезона

Премьер-лига
Обновлено

Чтобы выйти в еврокубки, уже нужно меняться

Вице-президент Кривбасса рассказал, что клуб уже готовится к еврокубкам следующего сезона

facebook.com/fckryvbas

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, что клуб уже начал готовится к еврокубкам следующего сезона.

"Мы выйдем в еврокубки и начнутся изменения. Нет, чтобы выйти в еврокубки, уже нужно делать эти изменения. И мы сейчас уже планируем еврокубки – где-то людей ищем в команду, где-то расширяемся, тот же маркетинговый отдел. Много работы сейчас – и с партнерами, и с будущими стадионами.

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Нужно подходить к еврокубкам готовыми. К сожалению, не все наши клубы подходят готовыми", - сказал Гагарин.

Отметим, что на данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта в 21 матче.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
Україна на часі
Опубликовал: Михаил Черныш
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