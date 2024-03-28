Вице-президент Кривбасса рассказал, что клуб уже готовится к еврокубкам следующего сезона

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал, что клуб уже начал готовится к еврокубкам следующего сезона.

"Мы выйдем в еврокубки и начнутся изменения. Нет, чтобы выйти в еврокубки, уже нужно делать эти изменения. И мы сейчас уже планируем еврокубки – где-то людей ищем в команду, где-то расширяемся, тот же маркетинговый отдел. Много работы сейчас – и с партнерами, и с будущими стадионами.