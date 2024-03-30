"Готовимся, как и на любого другого соперника в УПЛ": Вакулко - о предстоящей игре против Вереса

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мыслями о грядущем матче против "Вереса".

Юрий, какое настроение на "Верес"?

Рабочий (улыбается). Готовимся, как и на любого другого соперника в УПЛ. Обычный одноразовый режим тренировок. На теории разобрали игру оппонента, мы готовы к бою.

В первом круге все помнят тяжелую домашнюю победу "Кривбасса". Какие у тебя воспоминания о матче?

Да, было тяжело. Они играли от обороны. Всегда нелегко проходить насыщенная защита. Да, тогда мы их дожали 2:1, но до этого создали очень много моментов, поэтому должны были забивать раньше.

Бизимана и Соса присоединяются к команде после матчей в своих национальных сборных, где они забили три гола на двоих. Джихад даже отличился в похожем стиле как в матче с "Колосом". Видел этот гол?

Они молодцы. Что касается гола, то да, очень похож на тот, который он забил "Колосу". Посмотрим, возможно, это будет его фишка забивать в таком стиле.