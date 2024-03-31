Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Полесья: Каждый без исключения должен пересмотреть свое отношение, и свою игру
Об очередном поражении
Фото: ФК Полісся
Голкипер "Полесья" Денис Бойко прокомментировал поражение своей команды против "Черноморца", 1:4.
"Немножко не хватило агрессии в завершающей стадии. Те моменты, которые у нас были в первом тайме, мы не использовали. Первый мяч, я думаю, был переломным. После него нам стало немножко тяжелее, стали больше раскрываться и давать сопернику свободные зоны для контратак, чем они и воспользовались.
В чем причина затяжной без выигрышной серии? Трудно сейчас найти правильный ответ. Нам надо внутри команды разобраться, каждый должен понимать те требования, которые ставит перед нами тренер, руководство. Каждый без исключения должен пересмотреть свое отношение, и свою игру.
Очень тяжелая ситуация, но безвыходных ситуаций не бывает. Мы должны быть сильными, быть вместе как команде и выходить вместе из этого кризиса", – сказал Бойко.
Напомним, после поражения "Полесья" находиться на шестом месте в турнірной таблице.
Популярное сейчас
- "Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
- Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
- Шахтер разгромил Оболонь, хет-трик Авагимяна, крах Полесья, Мудрик снова без победы. Главные новости за 30-е марта
- Олег Федорчук – о матче Ворскла - Динамо: Шовковский впервые оказался в ситуации, когда надо играть после паузы сборных
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО