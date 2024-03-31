Капитан Полесья: Каждый без исключения должен пересмотреть свое отношение, и свою игру

Голкипер "Полесья" Денис Бойко прокомментировал поражение своей команды против "Черноморца", 1:4.

"Немножко не хватило агрессии в завершающей стадии. Те моменты, которые у нас были в первом тайме, мы не использовали. Первый мяч, я думаю, был переломным. После него нам стало немножко тяжелее, стали больше раскрываться и давать сопернику свободные зоны для контратак, чем они и воспользовались.

В чем причина затяжной без выигрышной серии? Трудно сейчас найти правильный ответ. Нам надо внутри команды разобраться, каждый должен понимать те требования, которые ставит перед нами тренер, руководство. Каждый без исключения должен пересмотреть свое отношение, и свою игру.

Очень тяжелая ситуация, но безвыходных ситуаций не бывает. Мы должны быть сильными, быть вместе как команде и выходить вместе из этого кризиса", – сказал Бойко.