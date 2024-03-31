Перед стартом матча Минай - Александрия символический удар по мячу сделал военный

Перед стартом матча 22-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия" символический удар по мячу сделал военный Александр Степанюк, который добровольно ушел защищать Украину в 2022 году. Участвовал в боевых действиях на Запорожском, Херсонском, Луганском и Донецком направлениях.

За боевые заслуги 50-летний Александр Васильевич был удостоен государственных наград, одной из которых является "Орден за мужество", полученный в 2023 году. После многочисленных контузий проходит военную службу в Ужгородском РТЦК и СП.

По образованию Александр Степанюк - юрист, за что и получил свой позывной. Футболку с пятым номером "Юрист" украинскому военному вручил президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк.

Спасибо Александру Васильевичу и всем украинским защитникам и защитницам! Низкий поклон.