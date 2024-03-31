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Перед стартом матча Минай - Александрия символический удар по мячу сделал военный
50-летний Александр Степанюк добровольно пошел защищать Украину в 2022 году
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Костюк
Перед стартом матча 22-го тура УПЛ "Минай" - "Александрия" символический удар по мячу сделал военный Александр Степанюк, который добровольно ушел защищать Украину в 2022 году. Участвовал в боевых действиях на Запорожском, Херсонском, Луганском и Донецком направлениях.
За боевые заслуги 50-летний Александр Васильевич был удостоен государственных наград, одной из которых является "Орден за мужество", полученный в 2023 году. После многочисленных контузий проходит военную службу в Ужгородском РТЦК и СП.
По образованию Александр Степанюк - юрист, за что и получил свой позывной. Футболку с пятым номером "Юрист" украинскому военному вручил президент ФК "Минай" Валерий Пересоляк.
Спасибо Александру Васильевичу и всем украинским защитникам и защитницам! Низкий поклон.
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