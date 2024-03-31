Ярмоленко: Нельзя после паузы в шесть месяцев сразу играть 90 минут

Андрей Ярмоленко прокомментировал свое возвращение после отсутствия из-за травмы:

"Рад вернуться. Почти шесть месяцев тяжелой работы. Это был очень эмоциональный момент для меня - вернуться после травмы. Прежде всего, хочу поблагодарить весь медицинский состав: врачей, массажистов, и всех кто со мной работал это длительное время. Бывало, что они из-за меня оставались на базе, не ездили домой, и я за это очень благодарен. Также хочу поблагодарить всех партнеров по команде. Они "сохранили" меня в этом месяце на тренировках, жестко не играли, им также большое спасибо.



Гол? Бражко отдал великолепную передачу, и нужно было забивать, что я и сделал. Грех не забивать после такой передачи.

Конкуренция с Кабаевым? Всегда во всех команда есть конкуренция. Это хорошо, мы помогаем друг другу расти. Классно, когда есть конкуренция, и нормальные, дружеские отношения. У нас в команде отличная атмосфера, и замечательный коллектив, друг над другом подшучиваем. У нас есть конкуренция, но тренер должен решать, кто будет играть - сегодня он, завтра я. Это нормально в футболе. Нужно просто оставаться человеком на позитиве.

Когда смогу играть в старте? Я не знаю. Трудно сказать. Мне кажется, что я готов, но нужно жить не эмоциями. Думаю, что тренерскому штабу виднее со стороны. К этому надо постепенно подходить. Нельзя после паузы в шесть месяцев сразу играть 90 минут. Посмотрим. Желание есть, но решает тренер", - сказал Ярмоленко УПЛ ТВ.