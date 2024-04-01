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Антюх: В матче с Металлистом 1925 было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки...
Тяжелый матч для обеих команд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Роман Вантух поделился впечатлениями от
— В целом против команд Скрипника насколько непросто играть, тем более, что он много тренировал "Зарю"? Был ли, возможно, какой-то особый настрой или тренеры где-то готовили к его футболу?
— Я не был в его "Заре", да, нас готовили к его футболу, потому что его тактика, можно сказать, для Украины уникальна.
Мы знали, что делать, но сегодня было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки... Я знаю, было тяжело.
— Насколько непросто играть, когда такая ситуация с газоном?
— Как вы видели, у меня, если я не ошибаюсь, на 55-й минуте схватила судорога. Я считаю, что тяжело. Не могу объяснить почему, вроде бы готовились, две недели имели на подготовку, тренерский штаб не даст соврать, что работали очень хорошо.
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