Антюх: В матче с Металлистом 1925 было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки...

Защитник "Зари" Роман Вантух поделился впечатлениями от победы луганчан над "Металлистом 1925" в 22-м туре УПЛ (2:1).

— В целом против команд Скрипника насколько непросто играть, тем более, что он много тренировал "Зарю"? Был ли, возможно, какой-то особый настрой или тренеры где-то готовили к его футболу?

— Я не был в его "Заре", да, нас готовили к его футболу, потому что его тактика, можно сказать, для Украины уникальна.

Мы знали, что делать, но сегодня было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки... Я знаю, было тяжело.

— Насколько непросто играть, когда такая ситуация с газоном?

— Как вы видели, у меня, если я не ошибаюсь, на 55-й минуте схватила судорога. Я считаю, что тяжело. Не могу объяснить почему, вроде бы готовились, две недели имели на подготовку, тренерский штаб не даст соврать, что работали очень хорошо.