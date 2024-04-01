  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Антюх: В матче с Металлистом 1925 было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки...
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антюх: В матче с Металлистом 1925 было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки...

Премьер-лига
Обновлено

Тяжелый матч для обеих команд

Антюх: В матче с Металлистом 1925 было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки...

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Роман Вантух поделился впечатлениями от победы луганчан над "Металлистом 1925" в 22-м туре УПЛ (2:1).

— В целом против команд Скрипника насколько непросто играть, тем более, что он много тренировал "Зарю"? Был ли, возможно, какой-то особый настрой или тренеры где-то готовили к его футболу?

— Я не был в его "Заре", да, нас готовили к его футболу, потому что его тактика, можно сказать, для Украины уникальна.

Мы знали, что делать, но сегодня было почему-то невероятно тяжело физически. С самой первой минуты ножки... Я знаю, было тяжело.

— Насколько непросто играть, когда такая ситуация с газоном?

— Как вы видели, у меня, если я не ошибаюсь, на 55-й минуте схватила судорога. Я считаю, что тяжело. Не могу объяснить почему, вроде бы готовились, две недели имели на подготовку, тренерский штаб не даст соврать, что работали очень хорошо.

По теме
yellow-arrow
Рух дожимает ЛНЗ в компенсированное время. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
УПЛ. Рух - ЛНЗ 1:0. Борьба взяла верх над футболом
Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Роман Вантух
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости