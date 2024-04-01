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СМИ: Голкипером Миная заинтересовались в Польше, Бельгии и Хорватии
Присматриваются к парню и клубы УПЛ
fcminaj.com
В Европе проявляют интерес к 21-летнему голкиперу "Миная"
По данным источника, к вратарю проявляют интерес представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.
Впрочем, также отмечают, что есть к игроку интерес и из УПЛ. Впрочем, пока что без какой-либо конкретики.
Напомним, что в текущем сезоне Кемкин сыграл 7 матчей за первую команду "Миная", в которых пропустил 9 голов и в одном поединке отстоял "на ноль".
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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