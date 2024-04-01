СМИ: Голкипером Миная заинтересовались в Польше, Бельгии и Хорватии

В Европе проявляют интерес к 21-летнему голкиперу "Миная" Александру Кемкину , сообщает Футбол 24.

По данным источника, к вратарю проявляют интерес представители элитных дивизионов Польши, Хорватии и Бельгии.

Впрочем, также отмечают, что есть к игроку интерес и из УПЛ. Впрочем, пока что без какой-либо конкретики.

Напомним, что в текущем сезоне Кемкин сыграл 7 матчей за первую команду "Миная", в которых пропустил 9 голов и в одном поединке отстоял "на ноль".