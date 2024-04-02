Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ

Аргентинский специалист Дарио Друди, который известен по работе в "Карпатах" и "Зирке", может вернуться в Украину.

Как сообщает ТаТоТаке, 36-летнего аргентинца могут назначить на должность директора академии "Полесья". Согласно данным источника, президент клуба Геннадий Буткевич уже провел переговоры с ним. Кроме директора академии, Друди может выполнять функции консультанта основной команды.

Сейчас Дарио работает в Саудовской Аравии.

Напомним, что Друди работал в "Карпатах" с июня 2017 по сентябрь 2018 года, где сначала занимал должность спортивного директора, а затем входил в тренерский штаб. Также он проработал 3 месяца в другом украинском клубе, в "Зирке".