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Капитан Металлиста 1925: "Ромбом" тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это очень рискованная схема

Премьер-лига

Харьковчане без побед уже 10 матчей

Капитан Металлиста 1925: "Ромбом" тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это очень рискованная схема

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал о положении дел в команде после поражения в матче 22-го утра УПЛ от "Зари" (1:2).

- Какой месседж доносил Виктор Скрипник команде после игры с "Зарей"?

- Такой, что мы неплохо провели игру и нужно так и продолжать. Потому что ситуация у нас сложная, мы понимаем, что находимся на грани вылета и мы все в одной лодке и все вместе должны выгребать. Мы не выигрываем уже 10 матчей и нужно что-то менять. Мы много общаемся с парнями, и я надеюсь, что результат скоро придет.

- Возможно тренер общается с опытными игроками по поводу тактики, "ромба", возможно он не очень работает с таким набором исполнителей.

- Ищем еще схему, меняем… Сегодня в обороне мы играли немного по-другому. "Ромбом" тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это рискованная схема, очень рискованная. Мы пробуем, где-то изменяем. В обороне, чтобы была страховка, а впереди уже ромбом.

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Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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