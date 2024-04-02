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Капитан Металлиста 1925: "Ромбом" тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это очень рискованная схема
Харьковчане без побед уже 10 матчей
Фото: metalist1925.com
Капитан "
- Какой месседж доносил Виктор Скрипник команде после игры с "Зарей"?
- Такой, что мы неплохо провели игру и нужно так и продолжать. Потому что ситуация у нас сложная, мы понимаем, что находимся на грани вылета и мы все в одной лодке и все вместе должны выгребать. Мы не выигрываем уже 10 матчей и нужно что-то менять. Мы много общаемся с парнями, и я надеюсь, что результат скоро придет.
- Возможно тренер общается с опытными игроками по поводу тактики, "ромба", возможно он не очень работает с таким набором исполнителей.
- Ищем еще схему, меняем… Сегодня в обороне мы играли немного по-другому. "Ромбом" тяжело играть, когда ты можешь вылететь, это рискованная схема, очень рискованная. Мы пробуем, где-то изменяем. В обороне, чтобы была страховка, а впереди уже ромбом.
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