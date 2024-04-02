Реинкарнация таланта Шведа, хет-трик Авагимяна и результативное возвращение Ярмоленко. Символическая сборная 22-го тура УПЛ

Чемпионат Украины успешно вернулся после паузы на матчи разнообразных сборных разных возрастных категорий. 22-й тур родной УПЛ хоть и не подарил много сенсаций, однако отметился большим количеством забитых мячей. Поэтому кандидатур на атакующие позиции было немало.

При этом все лидеры украинского первенства в лице донецкого "Шахтера", киевского "Динамо", криворожского "Кривбасса" и "Днепра-1" забрали свое, добыв по три очка.

Кроме того, свое падение продолжил житомирский "Полесье", на своем поле разгромно проиграв одесскому "Черноморцу" Романа Григорчука. "Волки" после возвращения из зимней спячки набрали лишь один зачетный балл и окончательно выбыли из пятерки лучших...

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 22-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Дмитрий Ледвий ("Рух")

В очень вязком и тяжелом в плане борьбы поединке Ледвий отстоял на ноль. При этом, несмотря на больший процент владения в исполнении львовского коллектива, преимущество по ударам в той встрече имел именно черкасский ЛНЗ. Игра Дмитрия позволила "Руху" дождаться своего шанса в виде пенальти в самой концовке матча.

Правый защитник: Ярослав Кисиль ("Минай")

20-летний игрок закарпатского коллектива в поединке с "Александрией" действовал в лучших традициях латераля. Ярослав в игре против команды Руслана Ротаня отрабатывал по всему правому флангу и часто смещался в центр. В целом, Кисиль был активным как при обороне своих ворот, так и в атаке. Фулбек давал скорость своей команде и навязывал борьбу.

Центральный защитник: Александр Сваток ("Днепр-1")

Капитан днепрян восстановился после травмы и сразу внес стабильность в оборонительные ряды своего клуба. Впервые за три тура УПЛ "Днепр-1" сохранил свои ворота "сухими" и добыл три очка. Кроме того, этот поединок стал юбилейным для 29-летнего центрбека. Сваток сыграл 100 матчей в составе спортклубовцев. Подобное достижение покорилось лишь четырем футболистам в истории "Днепра-1".

Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Партнером Сватка по центру обороны будет другой капитан - лидер "Кривбасса". После возвращения Даниила в состав криворожского коллектива, команда Юрия Вернидуба одержала три подряд победы. При этом, во всех этих встречах Бескорованый вместе со своими одноклубниками нивелировали все атакующие потуги соперников. Выездной поединок с ровенским "Вересом" не стал исключением в этом плане. Даниил уверенно руководит действиями своих партнеров и нередко именно своим первым пасом начинает атаки.

Левый защитник: Максим Брагару ("Черноморец")

В предыдущем туре "моряки" наконец-то прервали свою проигрышную серию и одержали первую победу в весенней части УПЛ. Не в последнюю очередь этот триумф команды Романа Григорчука состоялся при участии Брагару. Хоть и на самом старте встречи Максим едва не привез в собственные ворота, однако после этого проявил себя очень активно. Сначала фулбек отметился спасением, практически от неизбежного гола, после опасного удара в исполнении Луифера. А во втором тайме 21-летний Брагару оформил ассист на второй гол Авагимяна.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

В Полтаве столичная команда под руководством Александра Шовковского покуражилась с подопечными Сергея Долганского. Несмотря на длительную паузу из-за воздушных тревог, киевляне не потеряли мотивацию и сразу пять раз расписались в воротах "Ворсклы". В частности, дублем отметился и наш герой. На старте второй половины 10-й номер "бело-синих" реализовал пенальти, а позже довел счет до разгромного, классно перебросив Исенко.

Центральный полузащитник: Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Креативный центр и мозг днепровского коллектива. Александр непосредственно принял участие в гостевой победе над ковалевским "Колосом". Уже на второй минуте поединка Пихаленок размочил счет в той встрече, а в первой половине вторых 45 минут полузащитник днепрян отметился ассистом, отдав конфетку на Гуцуляка.

Атакующий полузащитник: Артур Авагимян ("Черноморец")

Артур удивил всех в последнем туре. Авагимяну хватило всего 11 минут, чтобы трижды расписаться в воротах житомирского "Полесья". Хет-трик в ворота "волков" стал первым в игровой карьере 27-го летнего уроженца Мариуполя. Однозначно, этот индивидуальный перформанс полузащитник одесситов запомнит на всю жизнь.

Левый вингер: Марьян Швед ("Шахтер")

Еще одно выдающееся возвращение забытого таланта. Да, номинальная позиция Шведа справа, однако оставим тот слот на поле для легенды. В победной игре против киевской "Оболони" Марьян мощно напомнил о себе и своих способностях. Хавбек "горняков" в матче с "пивоварами" оформил 2+1 по системе "гол+пас". Кроме того, Швед уже в компенсированное к первому тайму время посадил на красную карточку Суханова. После этого игра была сделана. В общем, Швед очень удивил выступлением во встрече с командой Валерия Иващенко.

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Наконец это произошло! Легендарный нападающий столичного клуба оправился после тяжелой травмы и результативно вернулся на футбольное поле. Андрею хватило чуть больше 10 минут, для того, чтобы поразить ворота "Ворсклы". Ярмоленко получил заброс за спину и на классе легко разобрался с голкипером, доведя счет до неприличного. Уровня 34-летнего вингера хватает, чтобы даже в полноги делать разницу в рамках украинского элитного дивизиона. Очень элегантное завершение атаки от Ярмолы.

Форвард: Эдуардо Герреро ("Заря")

Без сомнения, 24-летний панамец - герой матча с харьковским "Металлистом 1925". На счету Эдуадро первый и победный мячи в ворота команды Виктора Скрипника. У Герреро были еще возможности, даже чтобы оформлять хет-трик. Однако форварду хватило и этого, чтобы сделать результат.

Главный тренер: Желько Любенович ("Минай")

Сербский специалист снова перевернул игру закарпатской команды своими заменами. На этот раз решения Любеновича помогли "Минаю" сделать камбэк и вырвать ничью с "Александрией". Коуч энергично призывал своих подопечных играть, указывая, что время еще есть и можно отыграться. В итоге, так и произошло. Тренерская рука заметна невооруженным глазом.

Запасные: Андрей Клищук ("Кривбасс"), Иван Дибанго ("Кривбасс"), Владимир Бражко ("Динамо"), Остап Притула ("Рух"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1"), Андрей Штогрин ("Черноморец"), Егор Гуничев ("Минай"), Владислав Ванат ("Динамо"), Даниил Сикан ("Шахтер").