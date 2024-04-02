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Леднев: Еще не готов на 100%, но наберу форму достаточно быстро
Хавбек Днепра-1 вернулся после травмы
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Хавбек "
– Богдан, поздравляем с возвращением на поле после травмы, как чувствуете себя сейчас, готовы на все 100?
– Спасибо, очень рад, что смог снова вернуться на поле, долго этого ждал, особенно приятно было выйти сразу в стартовом составе, спасибо тренерскому штабу за доверие. Очень доволен, что сумели завоевать такие важные 3 очка. Не могу сказать, что нахожусь в кондиции на 100%, но за счет игры думаю, что способен набрать форму достаточно быстро.
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– Ваша замена в матче была по игре или тренер решил, что после восстановления пока достаточно?
– Ориентировались по моему самочувствию. Считаю, что для первой игры за такой долгий промежуток времени 60 минут это достаточно. Дальше только больше.
– Как оцените матч в целом для команды? Все ли замыслы тренера удалось воплотить в жизнь?
– По моему мнению, мы хорошо справились. Самоотдача у команды была максимальная, мы одержали победу, заработали важные очки и движемся дальше. Через неделю нас ждет игра против "Зари".
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