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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча УПЛ Черноморец - Шахтер
Весной нас ждут много доигровок
shakhtar.com
УПЛ определила дату проведения перенесенного матач 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером".
Игра состоится 1 мая. Время начала матча будет известно позже.
Напомним, что поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов.
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"Горняки" попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против "Барселоны" проходил 25 октября), и "моряки" ответили согласием.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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