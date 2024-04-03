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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча УПЛ Черноморец - Шахтер

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УПЛ утвердила дату проведения перенесенного матча УПЛ Черноморец - Шахтер

shakhtar.com

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УПЛ определила дату проведения перенесенного матач 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером".

Игра состоится 1 мая. Время начала матча будет известно позже.

Напомним, что поединок должен был состояться 28 октября, однако был перенесен по соглашению клубов.

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"Горняки" попросили соперников о переносе игры из-за сложной логистики и участия донецкого клуба в Лиге чемпионов (матч против "Барселоны" проходил 25 октября), и "моряки" ответили согласием.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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