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Верес – Оболонь: стартовые составы команд

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Верес – Оболонь: стартовые составы команд

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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В матче 23 тура чемпионата Украины "Верес" сыграет против "Оболони". Главные тренеры команды выбрали стартовые составы на этот поединок.

Стартовый состав “Вереса”: Паст, Кучеренко, Вовченко, Балан, Шевченко, Курко, Кухарук, Кучеров, Шарай, Янаков, Гайдучек.

Запасные хозяев: Когут, Гакман, Смиян, Жулио Сезар, Мельник, Яго, Клец, Годя, Морозко, Дахновский, Шастал, Шестаков.

Стартовый состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Дубко, Приймак, Карась, Гриша, Мороз, Черненко, Слободян, Вишневский, Краснопир.

Запасные гостей: Федоровский, Рыбка, Лукьянчук, Волк, Груша, Косовский, Тарануха, Нагиев, Осман, Запорожец.

Перед этим поединком “Верес” идет на 14 месте в турнирной таблице, а “Оболонь” занимает 13 позицию. Обе команды разместились в зоне переходных матчей. Разрыв между ними составляет два зачетных пункта.

Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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