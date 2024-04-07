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УПЛ. Шахтер - Рух 3:1. Седьмая подряд победа

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер набрал чемпионский темп

УПЛ. Шахтер - Рух 3:1. Седьмая подряд победа

Фото: Шахтар

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" снова побеждает. На этот раз команда Марино Пушича справилась с "Рухом", для которого "Львов Арена" – тоже домашний стадион. Бондаренко уже на 16-й минуте оформил дубль, но "Рух" не сдался. Львовяне отыграли один гол благодаря усилиям Таллеса, и могли забивать второй. Впрочем, и "Шахтер" имел несколько моментов, и в конце концов Зубков третий гол. "Шахтер" одержал седьмую подряд победу в УПЛ, и укрепил свое лидерство. "Рух" остается пятым.

"Шахтер" начал игру с "Рухом" по сценарию своих предыдущих матчей. Стремительный старт, быстрые голы, дальнейшее сдерживание соперника. На этот раз за забитые голы отвечал Артем Бондаренко. Сначала 23-летний центрхав забил после красивой комбинации "горняков". Судаков отдал пас в штрафную на Траоре, нападающий откатил в центр, где Зубков остановил мяч для Бондаренко – 1:0.

Через восемь минут Бондаренко уже сделал все сам – ворвался в свободную зону, и точно пробил бешеным ударом с 20 метров. 2:0 – интрига в матче между "Шахтером" и "Рухом" просто таяла на наших глазах.

УПЛ. Шахтер - Рух 3:1. Седьмая подряд победа - изображение 1

Однако надо отдать должное "Руху". После откровенно провальных двадцати минут львовская команда не подняла белый флаг, а попытались создать проблемы "Шахтеру". Первый момент имел Пастух, пробив головой после навеса от Федора, затем решил проверить Резника Дидык, и в конце концов "Руху" удалось забить свой гол. Квасница отдал передачу на Таллеса и бразилец пробивал с угла штрафной площадки из-под соперника в дальний угол – 2:1.

В перерыве Марино Пушич выпустил на поле Эгиналду вместо Кевина, который сегодня был незаметным, но впоследствии пришлось менять и самого Эгиналду (травма). В свою очередь Сикан заменил Траоре, и именно нападающий сборной Украины мог забивать третий гол "Шахтера", однако не попал в ворота из хорошей позиции.

Что не удалось Сикану, сделал Зубков. 27-летний вингер оказался в нужный момент в нужном месте, и протолкнул мяч в ворота Ледвия.

УПЛ. Шахтер - Рух 3:1. Седьмая подряд победа - изображение 2

Оставалось играть более 15 минут, однако у "Руха" уже не было сил, чтобы снова восстановить интригу. В конце концов Виталий Пономарев провел интересные замены, в частности дебютировали за "Рух" 16-летний Мухаммад Джурабаев и 20-летний Дос Сантуш Криспим Клайвер Габриэль.

3:1 – "Шахтер" побеждает с запасом, и начинает готовиться к матчу с "Зарей" десятого апреля. А "Рух" 13 апреля встретится с "Кривбассом".

Фото – ФК Шахтар

Чемпионат Украины, 23-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Рух" 3:1

Голы: Бондаренко 8, Бондаренко 16, Зубков 76 – Таллес 36

"Шахтер": Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко (Назарина 87) – Зубков (Марлон 78), Бондаренко, Судаков, Кевин (Эгиналду 46, Швед 57) – Траоре (Сикан 57)

"Рух": Ледвий – Лях (Притула 60), Холод, Слюбык, Сыч – Таллес (Теслюк 85), Дидык, Пастух – Плюмен (Джурабаев 85), Федор (Клавьер 85), Квасница (Рунич 70)

Предупреждения: Кевин 25 – Сыч 11, Дидык 30, Таллес 73

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Шахтер (Донецк) УПЛ Украинская Премьер-лига Александр Зубков Артем Бондаренко
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1 голосов
Комментарии
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:55
И кстати, автор - что это за "Седьмая подряд победа"? Если брать чисто игры чемпионата, то выходит 8-я подряд победа, но если игнорить технарь с Александрией а считать как ничью, то это семь, но тогда никак не подряд
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Комментарии 29
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:55
И кстати, автор - что это за "Седьмая подряд победа"? Если брать чисто игры чемпионата, то выходит 8-я подряд победа, но если игнорить технарь с Александрией а считать как ничью, то это семь, но тогда никак не подряд
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0
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volocjuga (Львів)
07.04.2024 в 20:40
Кажете. команда "зони єврокубків"? ще одного позориська бракувало...
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:47
Опа, ще один песиміст. Нормально Рух зіграв, досить скиглити
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Море23 (Одесса)
07.04.2024 в 20:31
Бондаренко молодец ,Азаров как всегда .защиты у Шахтера нет
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:36
15-минутный молодец
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Геродот (Винница)
07.04.2024 в 20:29
Такое впечатление, что Шахтер не совсем отошел от кубковой игры с Черноморцем. Во всяком случае, в первом тайме было заметно, что плохо вошел в игру Кевин, проигрывал часто силовую борьбу, несмотря на свои габариты, Траоре. Почти незаметен был Зубков. Поэтому, забив быстро 2 гола, Шахтер отдал инициативу Руху и быстро пропустил, да и до конца первого тайма Рух немало повозил Шахтер. Хорошо, что Пушич быстро все это заметил и заменил и Кевина, и Траоре. Правда, вышедший Сикан тоже особо ничем не блеснул. Запорол стороцентный голевой момент и особой креативностью не отличался. В отличие от Шведа и Гомеса, которые придали атаке Шахтера больше динамизма. В целом, победа Шахтера закономерна, он выше классом, но Рух тоже показал, что не случайно на сегодня занимает довольно высокое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.04.2024 в 20:28
Не знаю, что за Рух такой. Слабаки какие-то.
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:32
Слабаки - это те, кто влетает без шансов на позитивный результат, например 0-3 или 1-5. А тут команда после стартового провала собралась и даже успела немного пресануть лидера чемпионата, я бы их слабаками не назвал.
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
07.04.2024 в 20:14
Нічого дивного немає. 3:1 - це нормально для ситуації , яка склалася на сьогодні. В одній команді грають футболісти, які є гравцями та кандидатами в збірну , а в іншій ті, хто ще живий, або точніше той, хто вижив і ще не травмувався після форсованої «підготовки» до чемпіонату зі сторони тренерського складу Руху. Ця гра тільки початок падіння Руху. Все … ресурсу немає. Фарт також закінчується. Так що думки про Єврокубки залишаємо надовго. Гравців як і грошей в Руху немає. А ті 20-річні юнаки довго не стягнуть. Їх просто використають і вижмуть як шмату , а далі травми і довготривале лікування. Сумно
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:18
Щось аж занадто песимістично. Враховуючи те, що 5-та сходинка скоріш за все виведе до Європи, то шанси Руха не такі й вже мізерні.
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
07.04.2024 в 20:35
5 місце - це тимчасове і досить несподіване явище і для керівництва Руха. Єврокубки Руху не потрібно. Це все витрати. А грошей немає. Юнацьку лігу Європи ледь стягнули . Щоб існувати далі буде необхідність когось продавати. А платити багато ніхто не хоче. Проблема. Ця мильна бульбашка скоро трісне
 
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tekutiev (донецк,Украина)
07.04.2024 в 20:42
никто их с 5-го места не подвинет.полесье ноль.остальные далеко
 
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:43
А хто конкуренти? Полісся, Ворскла, Чорноморець. І чим вони зараз кращі за Рух? Всі команди нестабільні, але Рух мені імпонує своєю перспективною молоддю - нехай пробують пробитися до Ліги Конференцій, а там побачимо.
 
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:05
Отдельно хочу отметить Бондаренко - это же какой невероятный талант перевоплощения нужно иметь, чтоб за 15 минут игры оформить дубль, а потом исчезнуть с футбольного поля до конца игры!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.04.2024 в 20:04
Очень хочется увидеть Ру.х в еврокубках
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:06
А им теперь в финале Кубка за Шахтер надо болеть
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.04.2024 в 20:03
Шахтер с победой! Очень понравился Рух, как всегда. Сикан п...ц, на поле не видно, но такой не забить...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2024 в 20:04
да там пас направо просился
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.04.2024 в 20:05
И пас и 2 шага вперед.
 
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scorpius (Ck)
07.04.2024 в 20:03
Как и ожидалось, победа оказалась для Шахтера непростая. Рух набрал хороший ход, и я даже несколько удивился, когда после 15-й минуты счет стал 2-0, но потом команда пришла в себя и показала почему сейчас занимает 5-ю строчку в таблице. Да и вообще интересно, что там игроки старше 22-23 лет - это уже пенсионеры))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2024 в 20:03
шведа нужно чаще выпускать - видно, что по игре соскучился
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tolina-ystas (Краматорск)
07.04.2024 в 20:02
Чемпионского темпа на весь матч не хватает.Если бы команда всю игру провела как первые 20 минут это был бы настоящий класс.Шахтёр с победой !
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Prideman (Lviv)
07.04.2024 в 20:01
З такою слабкою грою в обороні нічого розраховувати на очки. Тим більше в матчі з таким суперником. Другий гол Шахтаря оборона Руху просто прохідний двір, Бондаренко сам пройшов до штрафної і його ніхто навіть не намагався зупинити. Третій гол самі собі привезли. Сич як це часто буває, начудив. Тому результат по грі. З обороною треба щось робити.
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tekutiev (донецк,Украина)
07.04.2024 в 19:59
всех болельщиков шахтёра с победой!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2024 в 19:56
с победой! бондаренко забил 2 гола, а после этого снова превратился в подливу... сикан - как обычно
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Вarcelinius
07.04.2024 в 19:57
данила "Мастер"
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tolina-ystas (Краматорск)
07.04.2024 в 20:06
Если подлива это то что было в этом матче то пусть он ею остается навсегда.
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tekutiev (донецк,Украина)
07.04.2024 в 20:16
забил два-хорошо.дальше все как обычно растворился на поле.что тут хорошего?
 
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Вarcelinius
07.04.2024 в 19:56
Шахтёр с победой!
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