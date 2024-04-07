УПЛ. Шахтер - Рух 3:1. Седьмая подряд победа

"Шахтер" снова побеждает. На этот раз команда Марино Пушича справилась с "Рухом", для которого "Львов Арена" – тоже домашний стадион. Бондаренко уже на 16-й минуте оформил дубль, но "Рух" не сдался. Львовяне отыграли один гол благодаря усилиям Таллеса, и могли забивать второй. Впрочем, и "Шахтер" имел несколько моментов, и в конце концов Зубков третий гол. "Шахтер" одержал седьмую подряд победу в УПЛ, и укрепил свое лидерство. "Рух" остается пятым.

"Шахтер" начал игру с "Рухом" по сценарию своих предыдущих матчей. Стремительный старт, быстрые голы, дальнейшее сдерживание соперника. На этот раз за забитые голы отвечал Артем Бондаренко. Сначала 23-летний центрхав забил после красивой комбинации "горняков". Судаков отдал пас в штрафную на Траоре, нападающий откатил в центр, где Зубков остановил мяч для Бондаренко – 1:0.

Через восемь минут Бондаренко уже сделал все сам – ворвался в свободную зону, и точно пробил бешеным ударом с 20 метров. 2:0 – интрига в матче между "Шахтером" и "Рухом" просто таяла на наших глазах.

Однако надо отдать должное "Руху". После откровенно провальных двадцати минут львовская команда не подняла белый флаг, а попытались создать проблемы "Шахтеру". Первый момент имел Пастух, пробив головой после навеса от Федора, затем решил проверить Резника Дидык, и в конце концов "Руху" удалось забить свой гол. Квасница отдал передачу на Таллеса и бразилец пробивал с угла штрафной площадки из-под соперника в дальний угол – 2:1.

В перерыве Марино Пушич выпустил на поле Эгиналду вместо Кевина, который сегодня был незаметным, но впоследствии пришлось менять и самого Эгиналду (травма). В свою очередь Сикан заменил Траоре, и именно нападающий сборной Украины мог забивать третий гол "Шахтера", однако не попал в ворота из хорошей позиции.

Что не удалось Сикану, сделал Зубков. 27-летний вингер оказался в нужный момент в нужном месте, и протолкнул мяч в ворота Ледвия.

Оставалось играть более 15 минут, однако у "Руха" уже не было сил, чтобы снова восстановить интригу. В конце концов Виталий Пономарев провел интересные замены, в частности дебютировали за "Рух" 16-летний Мухаммад Джурабаев и 20-летний Дос Сантуш Криспим Клайвер Габриэль.

3:1 – "Шахтер" побеждает с запасом, и начинает готовиться к матчу с "Зарей" десятого апреля. А "Рух" 13 апреля встретится с "Кривбассом".

Фото – ФК Шахтар

Чемпионат Украины, 23-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Рух" 3:1

Голы: Бондаренко 8, Бондаренко 16, Зубков 76 – Таллес 36

"Шахтер": Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко (Назарина 87) – Зубков (Марлон 78), Бондаренко, Судаков, Кевин (Эгиналду 46, Швед 57) – Траоре (Сикан 57)

"Рух": Ледвий – Лях (Притула 60), Холод, Слюбык, Сыч – Таллес (Теслюк 85), Дидык, Пастух – Плюмен (Джурабаев 85), Федор (Клавьер 85), Квасница (Рунич 70)

Предупреждения: Кевин 25 – Сыч 11, Дидык 30, Таллес 73