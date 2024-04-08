Минай - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором "Минай" на своем поле примет "Полесье". Закарпатский клуб с 14 очками занимает последнее место в таблице УПЛ. Житомиряне располагаются на 6-й строчке, набрав 33 пункта.

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В прошлом туре закарпатцы сыграли вничью с "Александрией" (2:2), а "волки" уступили "Черноморцу" (1:4).

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 23-й тур

8 апреля 2024. Минай, "Минай"

"Минай" 13:00 "Полесье"

Арбитр - Игорь Пасхал

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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