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Минай - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Полісся
В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором "Минай" на своем поле примет "Полесье". Закарпатский клуб с 14 очками занимает последнее место в таблице УПЛ. Житомиряне располагаются на 6-й строчке, набрав 33 пункта.
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В прошлом туре закарпатцы сыграли вничью с "Александрией" (2:2), а "волки" уступили "Черноморцу" (1:4).
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 23-й тур
8 апреля 2024. Минай, "Минай"
"Минай" 13:00 "Полесье"
Арбитр - Игорь Пасхал
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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