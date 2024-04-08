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Степаненко провел 500-й матч в карьере на клубном уровне

Премьер-лига

Хавбек отметил большой юбилей

Степаненко провел 500-й матч в карьере на клубном уровне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

7 апреля "Шахтер" обыграл "Рух" (3:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Эта игра стала знаменательной для капитана "горняков" Тараса Степаненко. Хавбек провел юбилейный, 500-й поединок на клубном уровне во всех турнирах.

На счету футболиста 417 встреч за донецкий клуб, а еще 83 матча он провел в составе запорожского "Металлурга". За это время украинец успел забить 30 голов и оформить 27 ассистов.

Добавим также, что Степаненко сыграл 81 матч за сборную Украины и отметился 4 забитыми мячами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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