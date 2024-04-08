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Названы стартовые составы на матч Минай - Полесье

Премьер-лига

Игра начнется в 13:00

Названы стартовые составы на матч Минай - Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором "Минай" на своем поле примет "Полесье". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Минай": Кемкин, Немчанинов, Скиба, Чуев, Кисель, Корнийчук, Витенчук, Петько, Кораблин, Устименко, Гуничев.

Запасные: Бандура, Росул, Дмитрук, Ременяк, Поддубный, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Тищук, Попов, Демиденко, Вакула.

"Полесье": Кудрик, Смоляков, Кравец, Чоботенко, Крушинский, Таллес, Мустафаев, Козак, Назаренко, Луифер, Тейлор,

Запасные: Бойко, Поспелов, Шабанов, Танковский, Грицук, Будковский, Михайличенко, Чечер, Ндукве, Кравченко, Петряк.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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