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Названы стартовые составы на матч Минай - Полесье
Игра начнется в 13:00
Фото: ФК Полісся
В понедельник, 8 апреля состоится матч 23-го тура, в котором "Минай" на своем поле примет "Полесье". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Минай": Кемкин, Немчанинов, Скиба, Чуев, Кисель, Корнийчук, Витенчук, Петько, Кораблин, Устименко, Гуничев.
Запасные: Бандура, Росул, Дмитрук, Ременяк, Поддубный, Вашкеба, Семотюк, Матюшенко, Тищук, Попов, Демиденко, Вакула.
"Полесье": Кудрик, Смоляков, Кравец, Чоботенко, Крушинский, Таллес, Мустафаев, Козак, Назаренко, Луифер, Тейлор,
Запасные: Бойко, Поспелов, Шабанов, Танковский, Грицук, Будковский, Михайличенко, Чечер, Ндукве, Кравченко, Петряк.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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