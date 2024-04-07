Минай - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.04.2024

"Минай" и "Полесье" выполняют в чемпионате Украины разные задачи. И в разном состоянии команды подходят к очному поединку. Но здесь есть дисбаланс. На подъеме нынче – аутсайдер из Закарпатья. А вот фаворит из Житомира переживает черную полосу. Как эти обстоятельства повлияют на игру 23-го тура УПЛ?

УПЛ. 23-й тур. 08.04.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр VAR – Дмитрий Бондаренко

"Минай" 13:00 "Полесье"

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Новости "Миная"

"Минай" поборол безнадежность. Это, пожалуй, самый главный итог выступлений закарпатцев в 2024-м году. То, что команда Желько Любеновича демонстрирует на поле, заслуживает уважения и добавляет интриги и привлекательности чемпионату (нижним его этажам).

Однако ситуация действительно сложная. "Минай" набирает очки, но для спасения нужно еще одно условие – чтобы тормозили конкуренты. А вот с этим не складывается. "Верес" обыграл "Оболонь" и оторвался от закарпатцев на пять очков. "Оболонь" впереди – на четыре. Как ни крути, но "Минай" обязан выигрывать у "Полесья".

Делать это придется не в оптимальном составе. В предыдущем матче довольно тяжелую травму получил Кирилл Прокопчук. У него диагностировали перелом средней трети правой ключицы, из-за чего уже была сделана операция. Защитник пропустит четыре - пять недель.

Дисквалифицированных в составе "Миная" нет.

Ориентировочный состав "Миная": Пеньков - Корнийчук, Чуев, Скиба, Немчанинов, Кисель - Витенчук, Петько - Кораблин, Вакула - Устименко

Новости "Полесья"

У "Полесья" все плохо. У команды продолжается безвыигрышная серия в чемпионате, которые отдалила "волков" от зоны еврокубков. Была ставка на Кубок, но оттуда житомиряне также вылетели, показав против "Ворсклы" бездарный футбол. Не "волки", а щенки.

При таких обстоятельствах болельщики "Полесья" все громче задают вопрос: а стоило ли увольнять Юрия Калитвинцева? Сергей Щищенко пока не придал команде нового дыхания. Удастся ли это сделать в матче с аутсайдером? Далеко не факт. "Минай" сейчас очень опасен.

Похоже на то, что проблемы "Полесья" связаны с травмой Макуана. Выбыл Бени – и исчез весь атакующий креатив. Против "Миная" не будет не только травмированного Бени, но и дисквалифицированного Богдана Кушниренко. Придется поломать голову тренерскому штабу житомирян.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко - Кравченко, Чоботенко, Кравец, Михайличенко - Танковский, Козак, Крушинский - Ндукве, Петряк - Будковский

"Минай" - "Полесье". Статистика личных встреч

На уровне Премьер-лиги "Минай" и "Полесье" до сих пор сыграли между собой только один матч – в первом круге текущего чемпионата (победа Житомира 1:0). Но ранее были матчи во Второй лиге и Кубке Украины. Статистика – абсолютно равная: по две победы у каждой из команд, одна ничья. Разница забитых-пропущенных – 5:5.

"Минай" - "Полесье": всего сыграно 5 матчей: +2=1 -2; разница мячей – 5:5

"Минай" - "Полесье". Последние матчи команд

Для "Миная" 2024-й год складывается очень неплохо. В шести матчах закарпатцы набрали восемь очков. Этого пока недостаточно для поднятия с последнего места, но динамика положительная.

"Полесье" проиграло пять игр подряд. Еще в одном матче была ничья. Так что серия без викторий насчитывает уже шесть поединков. Очень неприятная ситуация.

"Минай" - "Полесье". Турнирное положение команд

"Минай" может подняться с последнего места уже по итогам 23-го тура, но никак не сможет выйти из зоны вылета. В любом случае, необходима победа. Задача "Полесья" – выиграть для улучшения морального состояния. Да и в борьбе за еврокубки еще не все решено.

"Минай" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Максимально тяжелый будет матч для обеих команд. "Минай" перед своими болельщиками и на волне морального подъема побежит вперед. У подопечных Любеновича достаточно ресурсов для того, чтобы создать "Полесью" проблемы. Но класс большинства игроков житомирской команды – выше, поэтому свой гол "волки" тоже организуют. Результативная ничья – рискованная, но привлекательная ставка.