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Дарио Друди назначен новым спортивным директором Полесья
Правда, с приставкой и.о.
фото из свободных источников
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Задачами Друди будут: привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом.
Напомним, что аргентинец известен в Украине по работе в "Карпатах" и "Зирке". В "Карпатах" он работал с июня 2017 по сентябрь 2018 года, где сначала занимал должность спортивного директора, а затем входил в тренерский штаб. Также он проработал 3 месяца в "Зирке".
Последнее время Дарио работал в Саудовской Аравии.
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