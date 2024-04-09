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Дарио Друди назначен новым спортивным директором Полесья

Премьер-лига

Правда, с приставкой и.о.

Дарио Друди назначен новым спортивным директором Полесья

фото из свободных источников

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"Полесье" официально объявило о назначении 36-летнего аргентинского специалист Дарио Друди новым исполняющим обязанности спортивным директором клуба.

Задачами Друди будут: привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом.

Напомним, что аргентинец известен в Украине по работе в "Карпатах" и "Зирке". В "Карпатах" он работал с июня 2017 по сентябрь 2018 года, где сначала занимал должность спортивного директора, а затем входил в тренерский штаб. Также он проработал 3 месяца в "Зирке".

Последнее время Дарио работал в Саудовской Аравии.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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