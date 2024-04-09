Дарио Друди назначен новым спортивным директором Полесья

" Полесье " официально объявило о назначении 36-летнего аргентинского специалист Дарио Друди новым исполняющим обязанности спортивным директором клуба.

Задачами Друди будут: привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом.

Напомним, что аргентинец известен в Украине по работе в "Карпатах" и "Зирке". В "Карпатах" он работал с июня 2017 по сентябрь 2018 года, где сначала занимал должность спортивного директора, а затем входил в тренерский штаб. Также он проработал 3 месяца в "Зирке".

Последнее время Дарио работал в Саудовской Аравии.