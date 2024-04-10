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Разнообразие дублей от Бондаренко, Луифера и Устименко. Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Лучшие за прошедший тур родной УПЛ

Разнообразие дублей от Бондаренко, Луифера и Устименко. Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Фото: Шахтар

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы успешно провели первый полноценный апрельский тур. 23-й тур родной УПЛ ознаменовался потерей очков лидеров. Сразу три команды из ТОП-4 чемпионата Украины расписали ничьи.

В частности, в своих домашних матчах победы не сумели одержать киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс" и "Днепр-1". В свою очередь донецкий "Шахтер" не оставил шансов для львовского "Руха" и забрал свои три очка.

Кроме того, в битве аутсайдеров триумф одержал ровенский "Верес", обыграв киевскую "Оболонь". Также наконец-то прорвало житомирское "Полесье" - в гостевой встрече с закарпатским "Минаем" житомирские "волки" одержали свою первую победу в весенней части.

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 23-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

  • Вратарь: Евгений Кучеренко (ЛНЗ)

Хотя и страж ворот черкасского коллектива ошибся в моменте с голом Ярмоленко, однако по игре выглядел максимально надежно. Динамовцы наседали на ворота ЛНЗ и имели сразу несколько хороших попыток, чтобы вырвать победу. Однако все эти потуги "бело-синих" успешно нивелировал Евгений, помог своей команды уехать из Киева с зачетным баллом.

  • Правый защитник: Илья Путря ("Черноморец")

Одесситы дважды пропустили от "Александрии" Руслана Ротаня, однако прямого участия в этих эпизодах капитана "моряков" не было. Эти забитые мячи пришли после ошибок Брагару. В общем, Путря на протяжении всего матча был активным и забил второй гол "Черноморца" в той встрече, уверенно реализовав пенальти.

  • Центральный защитник: Александр Сваток ("Днепр-1")

Лидер днепрян, уже традиционно для себя, действовал надежно при обороне собственных ворот. Также, именно Александр собственным голом размочил счет в поединке против луганской "Зари". Несмотря на то, что спортклубовцы не сумели удержать преимущество и упустили победу, к Сватку может быть минимум претензий. Капитан "Днепра-1" провел очень приличный поединок.

  • Центральный защитник: Игорь Пердута ("Ворскла")

Еще один капитан в нашей символической сборной. Центрбек полтавчан был той самой стеной в защите, которая помогла команде Сергея Долганского добыть очки в гостевой встрече с одним из лидеров в лице криворожского "Кривбасса". Пердута активно шел в борьбу и буквально выгрызал мячи у своих оппонентов.

  • Левый защитник: Виталий Ермаков ("Черноморец")

Ермаков работал по всему флангу в матче против "Александрии". Что и вылилось в третий забитый мяч "моряков" в той встрече, который записал в свой актив Виталий. Фулбек одесситов провел полный поединок и откровенно не проваливался.

  • Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Николай - уже традиционный гость наших символических сборных, после восстановления от тяжелой травмы. В игре против ЛНЗ Шапаренко снова был очень ярким. Хавбек киевлян свойственно для себя был активным, пытался постоянно обострять в последней трети черкасского коллектива и врывался между линиями.

  • Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Дубль Артема по сути сбил темп и обеспечил результат для "горняков" в матче против львовского "Руха". Бондаренко дважды поразил ворота "львов" за 8 минут! Примечательно, что при этом 23-летний хавбек не был очень заметным на поле. Поэтому следует отмечать эффективность и результативность Артема.

  • Правый полузащитник: Александр Зубков ("Шахтер")

Еще один частый участник подобных символических команд. Зубков провел сильный поединок про "львов" под руководством Виталия Пономарева. Александр классно действовал на обоих флангах атаки, переигрывал соперников 1 в 1 и отметился голом. Хорошая игра Зубкова ярко контрастировала с провалом другого вингера "горняков" - многомиллионного бразильца Кевина.

  • Левый полузащитник: Денис Янаков ("Верес")

Денис хоть и вышел номинально на позиции левого вингера, однако действовал по всему фронту атаки. Перед матчем против киевской "Оболони" многих настораживало отсутствие Марко Мрвалевича из-за дисквалификации. Однако, Янаков уже с первых минут поединка с "пивоварами" доказал, что эти переживания были напрасными. Уже на 5-й минуте той игры Денис открыл счет, реализовав пенальти. А потом полузащитник еще раз поразил ворота команды Валерия Иващенко, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Однозначно, лучший матч Янакова в составе ровенчан.

  • Форвард: Луифер Эрнандес ("Полесье")

Представитель Венесуэлы еще до экватора первого тайма встречи с "Минаем" дважды расписался в воротах закарпатской команды. По факту эти мячи Луифера принесли такие важные три очка для "волков". Да, во втором тайме подопечные Желько Любеновича сократили отставание в счете, однако именно дубль Эрнандеса успокоил игру в начале и вернул веру в собственные силы для футболистов "Полесья".

  • Форвард: Денис Устименко ("Минай")

В пару по центру атаки поставим оппонента Луифера. Речь идет о нападающем закарпатских "лисиц" Денисе Устименко. В итоге, "Минай" хоть и не сумел зацепиться за очки в игре с "Полесьем", однако игру Дениса невозможно не отмечать. Два гола Устименко пришли от его чисто индивидуальных действий, без большой помощи партнеров. Этот дубль вернул команду сербского наставника в игру, да и вообще держал в напряжении подопечных Сергея Шищенко до самого финального свистка.

  • Главный тренер: Олег Шандрук ("Верес")

Олег Шандрук сумел прекрасно психологически накачать своих подопечных после выхода из зимней спячки, что вылилось уже в две победы во второй части УПЛ: над одесским "Черноморцем" и в последнем туре над киевской "Оболонью". В частности, в матче с "пивоварами", несмотря на потерю Мрвальевича, наставник ровенского коллектива смог перестроить состав своей команды. В итоге, "Верес" переиграл команду Валерия Иващенко по всем игровым компонентам.

Запасные: Евгений Паст ("Верес"), Иракли Азаров ("Шахтер"), Андрей Понедельник ("Кривбасс"), Хайдин Салиху (ЛНЗ), Денис Мирошниченко ("Днепр-1"), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Артем Козак ("Полесье"), Тимур Стецько "(Кривбасс"), Эмиль Мустафаев ("Полесье"), Артем Шулянский ("Александрия"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Андрей Борячук ("Металлист 1925"), Руслан Степанюк ("Ворскла").

Разнообразие дублей от Бондаренко, Луифера и Устименко. Символическая сборная 23-го тура УПЛ - изображение 1
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