Иван Шарий: Игра Динамо - явно не чемпионская. Шахтер может успокоить конкурента в очном поединке

Легенда полтавского футбола, бывший форвард "Ворсклы" Иван Шарий всегда держит руку на пульсе событий в украинской Премьер-лиге. Посвятив себя игре миллионов, он на протяжении почти четверти века радовал своим мастерством болельщиков многих городов – Полтавы, Киева, Запорожья, Одессы, Винницы, Комсомольска, Кременчуга, а также белорусского минска, молдавского Кишинева и болгарского Тырново. Для Шария, который сейчас занимается юным поколением футболистов в родном городе, никаких секретов в футболе нет. Следовательно, на предложение корреспондента UA-Футбол поделиться впечатлениями о 23-м туре УПЛ он охотно согласился.

– Очередной тур начался с неожиданности: один из недавних аутсайдеров, ровенский "Верес" вдруг выиграл с большим счетом 3:0 у столичной "Оболони". Как охарактеризуете этот итоговый результат?

- "Вересу" дальше уже и отступать было некуда – слишком много у него было неудачных матчей. Однако ровенская команда показала игру, тем более что соперник был ей по зубам – оба коллектива примерно одного уровня. В конкретном поединке "Верес" достиг желаемого результата за счет мобильности. Не могу сказать, что желания выиграть у соперника у "Оболони" не было, но у ровенцев было больше желания выиграть – так и получилось. А что касается победы с большим счетом, то так в футболе бывает: в тот день все сложилось в пользу одной команды, которой был "Верес". Из ряда моментов он сумел использовать три, а "Оболонь" – ни одного. Футбол –дело такое: не забиваешь ты – забьют тебе.

– В центральном матче тура лидер чемпионата, донецкий "Шахтер", все же сумел преодолеть против дерзкого новичка – львовского "Руха". Результат по игре?

– Что могу сказать… "Рух" – амбициозная команда, в которой играют преимущественно молодые ребята. Но если смотреть реально на составы обоих соперников и наличие квалифицированных футболистов, то "Шахтер", безусловно, выглядит более сильным и опытным. Поэтому 3:1 в пользу горняков – это не какая-то неожиданность, и это никакой не сюрприз. Это вполне закономерный результат, и, честно говоря, я даже не сомневался в победе "Шахтера". И все же стоит отдать должное ребятам из "Руха", которые пытались сопротивляться и дать бой. Где-то это немного получилось, когда при счете 0:2 львовянам удалось забить. Однако потом "Шахтер" успокоил игру третьим голом – и установил итоговый результат. Повторюсь: донецкая команда значительно сильнее молодых ребят из "Руха".

- В отличие от "Шахтера", все трое претендентов на чемпионство – киевское "Динамо", криворожский "Кривбасс" и "Днепр-1" потеряли по два очка, сыграв со своими соперниками вничью.

- Если говорить о другом нашем гранде, то игра, которую в матче с ЛНЗ продемонстрировало киевское "Динамо", явно не чемпионская. Она на это определение никак не тянет. Мне даже тяжело подобрать слова. Скажу только, что это не то киевское "Динамо", которое мы все привыкли видеть. То ли динамовцы думали, что после крупной победы над "Ворсклой" 5:1 они легко одолеют черкасчан, или что-то еще - не знаю. Впрочем, не исключаю, что была недооценка соперника. Но так как киевская команда выглядела в поединке с ЛНЗ, играть нельзя! И дело не в ошибке, допущенной вратарем Нещеретом – с кем из его коллег по амплуа не бывает? Дело в другом. Счет стал после этого 1:1, и когда играть еще почти 60 минут – то хоть что-то создали бы у чужих ворот, забили мяч! А так получается, что при ничейном счете динамовцы смогли создать только полумомент. Очень печально от того, какую игру продемонстрировало "Динамо". Нужно уважать любого соперника. Ведь в составе черкасчан ребята тоже умеют играть в футбол. Вот они настроились – и добились ничьей.

Что касается "Днепра-1", то во встрече с ним "Заря" проявила характер и сумела достичь ничьей. В определенной степени ей немного повезло, ведь без везения в футболе бывает тяжело. Сначала в счете вели днепряне, и все для них вроде бы складывалось нормально. Возможно, где-то немного успокоились, но зря. Играть нужно до финального свистка, а свои моменты реализовывать. Следует отдать должное "Заре", что ее футболисты не сложили руки, а бились до конца и были вознаграждены ничьей.

Если говорить о поединке "Кривбасс" – "Ворскла", то криворожцы играли дома при поддержке зрителей, присутствовавших на стадионе. Подопечные Юрия Вернидуба достаточно неплохо выступают в нынешнем чемпионате. Это сбалансированная хорошая команда, которая в этой игре имела преимущество. Однако как бы то ни было, а нужно забивать мячи – моменты ведь для этого у хозяев поля были. Они атаковали, атаковали, но реализации не было. "Били в штангу, били в "девять" – проиграли 1:9!" - знаете такое выражение? "Ворскла" грамотно оборонялась. Сравняв счет, полтавчане "сели" в оборону и не дали сопернику возможности отличиться. Результат криворожского матча на табло – 1:1. "Ворскла" сумела удержать ничью, что для выездного матча и игры с лидером вполне нормально. Тем футбол и интересен, что результат непредсказуем.

- Отставание "Динамо" от "Шахтера" на четыре очка – существенный показатель за полтора месяца до финиша?

– Думаю, что почти существенный. Если учесть игру, которую динамовская команда показала в уже упомянутом матче с ЛНЗ, то вполне возможно, что "Шахтер" может успокоить конкурента в очном поединке. На этом и закончится интрига. Впрочем, обоим нашим грандам осталось сыграть по девять матчей, так что при преимуществе в четыре пункта все еще возможно. Скажем, у горняков в следующем туре соперником будет та же "Ворскла" – а эта команда может кому-либо уступить, а представителей лидирующей группы обыграть. Предполагаю, что игра "Ворскла" – "Шахтер" будет интересной.

– В туре была зафиксирована еще одна ничья – в поединке коваливского "Колоса" с харьковским "Металлистом 1925". Кому она выгоднее?

– Считаю, что "Металлисту 1925". Ведь после двух поражений подряд взять в Коваливке хотя бы одно очко – это харьковчанам выгодно. В отличие от них, "Колосу" попадание в опасную зону пока не угрожает, потому что команда Ярослава Вишняка находится в середине таблицы. А вот "Металлисту 1925" за каждое очко нужно бороться, оно для харьковской команды на вес золота. Тем более, по календарю у нее остались такие игры, в которых для сохранения прописки в элите нужно пополнять очковую копилку. Надеюсь, что хотя бы в зону переходных матчей "Металлист 1925" все же сумеет выкарабкаться. При всем уважении к "Минаю", думаю, что так оно и будет.

- Харьковская команда никак не может одержать первую победу под руководством Виктора Скрипника, опустившись на предпоследнее место в таблице...

– Здесь дело не в Скрипнике. А до его прихода разве "Металлист 1925" регулярно побеждал? Нет, было пять поражений подряд! В этой ситуации стоит вспомнить одну известную поговорку, которую я бы перефразировал в адрес харьковчан так: "Вы, ребята, как ни играйте, а на футболистов Премьер-лиги не слишком тянете!". А это многое значит. Если человек не соответствует уровню УПЛ, то очень тяжело кого-то обыгрывать и набирать очки. Нужно чтобы были квалифицированные исполнители и настоящие лидеры. Одного Юрченко и еще несколько человек для нынешнего "Металлиста 1925" маловато. Надо, чтобы был костяк из 5-6 умелых человек. А так смотришь: играет в составе харьковчан парень, который хочет, но не может. Это ведь не то, что "может, но не хочет". Все игроки "Металлиста 1925" вроде бы хотят, однако у них, к сожалению, не тот уровень мастерства. Поэтому здесь ни Виктор Скрипник, ни Жозе Моуриньо, который сейчас, кстати, свободен, ничего не сделают. Но как бы то ни было, а харьковской команде нужно цепляться за возможность остаться в Премьер-лиге, а дальше благодаря президенту клуба, у которого все в порядке с финансовой точки зрения, можно искать кадровое усиление на сезон-2024/25. И с оптимизмом смотреть в будущее. А пока имеем то, что имеем.

– В поединке между одесским "Черноморцем" и "Александрией" "моряки" вели в счете 3:0, проведя львиную долю игрового времени в большинстве после удаления Мигеля Кампоса. Однако чуть не упустили победу, пропустив два мяча. Как бы вы это объяснили?

- Вести 3:0, а затем в большинстве играть почти весь матч и пропустить два мяча... Даже не знаю, что и сказать! Наблюдая за игрой, создавалось такое впечатление, что это "Александрия" играла в большинстве. Не могу я ребят "Черноморца" понять: как можно так просто отдать инициативу, чтобы умудриться еще дважды пропустить? Похоже, что если бы был удален еще один александрийский игрок, гости сравняли бы счет, а потом и выиграли бы. Именно такое у меня создалось впечатление. Наверное, футболисты одесской команды подумали: нас больше, так что можно играть стоя. Это никуда не годится, нельзя так играть в футбол! Да и не футбол это! В финале Лиги чемпионов сезона-2004/05 "Милан" тоже вел 3:0 в соперничестве с "Ливерпулем" после первого тайма, однако чем все закончилось, все, наверное, хорошо помнят. Во втором англичане сравняли счет, а затем в серии пенальти одержали победу. Так что "Черноморец", как и любая другая команда, должен помнить о неумолимых принципах футбола. А что же получается – что футболисты "Черноморца" проверяют Романа Григорчука на стойкость и выносливость? Нужно играть до конца, а когда судья даст финальный свисток, вот тогда и останавливаться. И не важно – 3:0 счет в вашу пользу или 4:0. А то забили три мяча – и... стали. Подумали: все – дело сделано. Хотя нужно уважать небольшую группу болельщиков, которая пришла на стадион с целью поддержать своих любимцев. Выходит, что это неуважение к своим преданным поклонникам и тренерам команды. Может, уже надоело в футбол играть? А вот "Александрия" оказалась не таким соперником, как кому-то, возможно, казалось. В этой команде ребята неплохие. Это еще хорошо для "Черноморца", что все так хорошо закончилось. А могло бы быть и иначе, ведь гости имели несколько возможностей, чтобы счет сравнять.

– Такой же счет 3:2, но в пользу гостей был зафиксирован во встрече "Миная" с житомирским "Полесьем".

– Здесь даже и объяснять ничего не надо – она идентична матчу "Черноморец" – "Александрия". В Минае футболисты "Полесья" также вели в счете 3:0, и тоже думали о том, что победа у них в кармане. Но не следует забывать, что это футбол Премьер-лиги – и ребята из команды-соперницы старались. Если бы Роналду или, скажем, Месси играл-играл, а потом стал бы и стоял пешком, то и его команду тоже обыграли бы. А ведь "Минай" уже не раз показал, что готов бороться до конца, и незадолго до финального свистка, когда счет был 3:2, мог даже его сравнять. В одном из эпизодов я бы отдал должное арбитру матча Игорю Пасхалу и его ассистентам у VAR за то, что умело разобрались в ситуации у ворот "Полесья" на последних минутах игры. Нарушения правил на игроке "Миная" у ворот житомирской команды не было.

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