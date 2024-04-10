Третьяков: Для Днепра-1 еще не все потеряно. У нас еще есть матчи с Шахтером, Динамо и Кривбассом

Полузащитник " Днепра-1 " Максим Третьяков прокомментировал итоги матча 23-го тура УПЛ с «Зарей» (2:2).

- Максим, команда в начале второго тайма доминировала, вела в счете, но дальше были непонятные минуты, когда пропустили два гола. Вы тогда выходили на поле, что чувствовали изнутри игры?

- Я вышел, когда уже все это немного успокоилось, вся эта десятиминутка. Конечно, мы расстроены, что не сумели стабильно провести этот второй тайм. А потом, вы уже видели, что и тревога мешала, и мы имели моменты и полумоменты, однако их не реализовали.

- В начале матча и Пихаленок покинул поле, и Сарапий играл через боль. Это все не дает возможности команде сплотиться и дальше уверенно действовать на поле?

- Это для нас ключевые игроки - и Сарапий, и Пихаленок - они лидеры команды. Конечно, что это влияет на игру, когда такие футболисты не играют. Кроме того, вспомним, что сегодня из-за травмы не было и Филиппова, который является нашим главным бомбардиром и его конечно, тоже сегодня не хватало.

- Ты вышел во втором тайме, чтобы усилить игру и имел момент.

- Действительно, был момент, когда после стандарта с Олегом Очеретько немного не разобрались. Тогда можно было забить, но не удалось.

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- Команда в гостях побеждает, а вот дома нет. В чем причина этого?

- Да, и в матче с "Минаем" было много тревог, и сегодня у нас один игрок выпал перед матчем, другой в самом его начале. Причины можно находить разные, но уже хочется порадовать наших болельщиков домашней победой, поэтому будем стараться в будущем это сделать.

- Впереди как раз домашние матчи с "Динамо", "Кривбассом" и "Шахтером". И конкуренты теряют очки и вы. Еще не все потеряно в плане турнирной таблицы?

- Не все еще потеряно, тем более, если вспомнить первый круг, когда против этих команд нам игры удавались с хорошим результатом. Так что будем себя нацеливать именно на это.