  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Третьяков: Для Днепра-1 еще не все потеряно. У нас еще есть матчи с Шахтером, Динамо и Кривбассом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третьяков: Для Днепра-1 еще не все потеряно. У нас еще есть матчи с Шахтером, Динамо и Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Днепряне попали в неудачную домашнюю серию

Третьяков: Для Днепра-1 еще не все потеряно. У нас еще есть матчи с Шахтером, Динамо и Кривбассом

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков прокомментировал итоги матча 23-го тура УПЛ с «Зарей» (2:2).

- Максим, команда в начале второго тайма доминировала, вела в счете, но дальше были непонятные минуты, когда пропустили два гола. Вы тогда выходили на поле, что чувствовали изнутри игры?

- Я вышел, когда уже все это немного успокоилось, вся эта десятиминутка. Конечно, мы расстроены, что не сумели стабильно провести этот второй тайм. А потом, вы уже видели, что и тревога мешала, и мы имели моменты и полумоменты, однако их не реализовали.

- В начале матча и Пихаленок покинул поле, и Сарапий играл через боль. Это все не дает возможности команде сплотиться и дальше уверенно действовать на поле?

- Это для нас ключевые игроки - и Сарапий, и Пихаленок - они лидеры команды. Конечно, что это влияет на игру, когда такие футболисты не играют. Кроме того, вспомним, что сегодня из-за травмы не было и Филиппова, который является нашим главным бомбардиром и его конечно, тоже сегодня не хватало.

- Ты вышел во втором тайме, чтобы усилить игру и имел момент.

- Действительно, был момент, когда после стандарта с Олегом Очеретько немного не разобрались. Тогда можно было забить, но не удалось.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Команда в гостях побеждает, а вот дома нет. В чем причина этого?

- Да, и в матче с "Минаем" было много тревог, и сегодня у нас один игрок выпал перед матчем, другой в самом его начале. Причины можно находить разные, но уже хочется порадовать наших болельщиков домашней победой, поэтому будем стараться в будущем это сделать.

- Впереди как раз домашние матчи с "Динамо", "Кривбассом" и "Шахтером". И конкуренты теряют очки и вы. Еще не все потеряно в плане турнирной таблицы?

- Не все еще потеряно, тем более, если вспомнить первый круг, когда против этих команд нам игры удавались с хорошим результатом. Так что будем себя нацеливать именно на это.

По теме
yellow-arrow
Шахтер передал вырученные 200 000 гривен от продажи билетов на ВСУ
yellow-arrow
Вишняк: Думаю, что разговоры внутри команды есть, игроки все между собой могут обсудить
yellow-arrow
Хюбшман: О Брандао часто говорили Буратино, но деревянный футболист не забивал бы столько голов
Заря (Луганск) Александр Сваток СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
наварін (Київ)
10.04.2024 в 20:31
Докажіть це на футбольному полі а не в соціальних мережах.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
наварін (Київ)
10.04.2024 в 20:31
Докажіть це на футбольному полі а не в соціальних мережах.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости