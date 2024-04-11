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Тымчик: Серия без поражений радует, но не радуют ничьи с Вересом и ЛНЗ
Динамо начало подготовку к матчу с Александрией
fcdynamo.com
Защитник "
- Александр, уже утихли эмоции после матча с ЛНЗ? Можешь с холодной головой оценить игру и сказать, что не вышло?
- Конечно, мы уже переключаемся на игру с "Александрией" и готовимся к ней. Хотим реабилитироваться перед своими болельщиками, получить три пункта и скорее забыть эту ничью. Конечно, досадно, что мы не получили три балла, но это футбол, у каждого бывают ошибки. Мы не можем во всех матчах побеждать и в каждом матче получать три очка.
– А был ли уже разбор игры?
– Нет, еще не было. Полагаю, что у нас не было много ошибок. У нас были хорошие моменты при счете 1:0 в нашу пользу, если бы мы забили второй и третий, игра была бы сделана. А так получилось, что матч завершился со счётом 1:1.
– Какое сейчас моральное состояние в команде?
- Конечно, после победы ты лучше восстанавливаешься, с лучшим настроением выходишь на тренировку и готовишься к следующему матчу. После поражения или ничьей настроение не такое положительное, но это футбол, у каждого бывают ошибки. Мы профессиональные футболисты, будем пытаться исправлять ситуацию в турнирной таблице.
- Уже готовитесь к матчу с "Александрией"?
– Пока мы не готовились конкретно к матчу. Вчера был выходной, сегодня только собрались. Думаю, с завтрашнего дня будем готовиться в "Александрию", тренерский штаб будет указывать нам на сильные и слабые стороны соперника.
– "Динамо" имеет длительную серию без поражений. Это приятная тенденция?
- Приятно, что мы не проиграли ни одного матча, но тоже не радуют ничьи в матчах с "Вересом" и ЛНЗ. Мы будем бороться до конца и настраиваться на каждую игру, как на финал. У нас осталось 9 игр, это будет 9 финалов. Будем настраиваться не потерять ни одного очка, выходить на каждый матч с таким настроением.
- "Динамо" сейчас доиграет пропущенные поединки, так что у команды насыщенный график игр. Хватает ли сил, эмоций, физических кондиций?
– Сил хватает, эмоций тоже. Когда ты побеждаешь, ты даже не замечаешь, что через три дня матчи. Играть приятнее, чем тренироваться.
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