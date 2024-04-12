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Рух - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Завтра, в субботу криворожский "Кривбасс" приедет в гости к львовскому "Руху". Поединок между командами Виталия Пономарева и Юрия Вернидуба пройдет на "Арене Львов".
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Львовяне и криворожцы аналогичным образом провели первые шесть туров весенней части УПЛ, набрав 13 зачетных баллов из 18 возможных. Оба коллектива потерпели лишь одно поражение за это время - от донецкого "Шахтера".
В предыдущем туре "Рух" и "Кривбасс" не сумели одержать победы, поэтому захотят реабилитироваться. Поединок обещает быть напряженным, сразу с несколькими голами и интересным для нейтрального зрителя.
Матч 24-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Рух" - "Кривбасс" состоится в субботу, 13-го апреля 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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