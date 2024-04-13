Иващенко: Судейство в игре с Минаем было "трешовым". Это футбол, а не балет

Главный тренер Оболони Валерий Иващенко остался недоволен работой рефери в матче с “Минаем” (1:1), в частности эпизодом с перебиением пенальти Дениса Устименко.

“Тяжелая игра, играли в 13:00, было жарко. Мы знали соперника, “Минай” – это бойцовская команда, весной они показывают бойцовский характер и футбол. Они играют со свободой, и у них были положительные матчи. Мы знали, что будет трудный матч. И еще труднее, когда на старте матча остаешься вдесятером.

Благодарность ребятам за то, что они выдержали, и благодаря характеру выровняли счет. Могли и дожать в конце, вырвать победу, но ребятам большая благодарность за борьбу и напряжение. Никто не выпадал, все старались максимально работать на положительный результат. Это футбол. Сегодня все было против нас, но благодаря воле и характеру мы завоевали очко, хотя всегда играем на победу.

Я судейство обычно не комментирую, но сегодня был трэш. И перебивание пенальти, и назначение. Это буквоедство. По духу игру, после того как складывался матч, это никакие ворота не влезает.

Федоровский вышел за линию в пенальти? Но за линию все выходят. Если мы все будем измерять в сантиметрах, футбола мало будет. Когда в штрафной кто кого держит можно тоже закрывать глаза и ставить пенальти. Это не балет, а футбол. В нашего футболиста вбегают и врезаются. Я тоже сейчас смогу разогнаться, в стенку головой ударюсь и скажу давайте пенальти. Такие моменты не красят действия арбитра. Арбитры не должны замечать на поле, тогда это класс арбитра. Все это видели. И не говорю не я, а болельщики.

Нам нужно восстановиться и переключаться на следующий матч”, – сказал Иващенко УПЛ ТВ.