Гостям удалось удержать ничью. Рух – Кривбасс 1:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Вернидуба забили гол в раздевалку. Хозяева долгое время не могли восстановить паритет, но все же нанесли ответный удар.

"Рух" чаще бил по воротам (11-6), но в семи случаях мяч пролетел мимо. Кроме того, гости реже создавали опасные атаки (49-86).

Криворожский клуб опустился на третье место (48 очков). Подобная игра никак не соответствует чемпионским амбициям.

Смотрите обзор матча 24-го тура чемпионата Украины Рух – Кривбасс.

Львов. Арена Львов

Рух – Кривбасс 1:1

Голы: Таллес, 73 – Кожушко, 45