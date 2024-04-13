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Гостям удалось удержать ничью. Рух – Кривбасс 1:1. Обзор матча и видео голов
Львовяне в очередной раз дали бой еще одному претенденту на медали
fcrukh.com
Подопечные Вернидуба забили гол в раздевалку. Хозяева долгое время не могли восстановить паритет, но все же нанесли ответный удар.
"Рух" чаще бил по воротам (11-6), но в семи случаях мяч пролетел мимо. Кроме того, гости реже создавали опасные атаки (49-86).
Криворожский клуб опустился на третье место (48 очков). Подобная игра никак не соответствует чемпионским амбициям.
Смотрите обзор матча 24-го тура чемпионата Украины Рух – Кривбасс.
Львов. Арена Львов
Голы: Таллес, 73 – Кожушко, 45
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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