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Полесье – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Колос
Сегодня сыграют матч 24-го тура УПЛ, в котором "Полесье" будет принимать "Колос". Безвыигрышная домашняя серия "Полесье" в чемпионате длится 4 игры: ничья и 3 поражения подряд. Возможно, именно сегодня подопечные Шищенко наконец-то смогут порадовать собственных болельщиков? "Колос" также похвастаться результатами не может. Подопечные Вишняка не выигрывают уже пять туров.
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Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
УПЛ. 24-й тур. 14.04.2024
Житомир. "Центральный городской стадион"
"Полесье" 18:00 "Колос"
Арбитр: Афанасьев Александр
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
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