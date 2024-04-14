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Полесье – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Полесье - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полесье – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Сегодня сыграют матч 24-го тура УПЛ, в котором "Полесье" будет принимать "Колос". Безвыигрышная домашняя серия "Полесье" в чемпионате длится 4 игры: ничья и 3 поражения подряд. Возможно, именно сегодня подопечные Шищенко наконец-то смогут порадовать собственных болельщиков? "Колос" также похвастаться результатами не может. Подопечные Вишняка не выигрывают уже пять туров.

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Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

УПЛ. 24-й тур. 14.04.2024

Житомир. "Центральный городской стадион"

"Полесье" 18:00 "Колос"

Арбитр: Афанасьев Александр

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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