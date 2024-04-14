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Нападающий Ворсклы - о матче с Шахтером: Я верю в положительный результат
Ожидает непростой матч, но верит в победу
Фото: ФК Ворскла
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк поделился своими ожиданиями от матча против "Шахтера"
Готовимся с боевым настроением. Будем выходить и сражаться за результат. Тем более что нас придут поддержать наши болельщики. Ожидаю непростой матч, ведь после обеда должна быть жара. Я верю в положительный результат, партнеров, тренерский штаб, нашего болельщика. Я так настраиваюсь на каждую игру, вне зависимости от обстоятельств. Есть ли у нас уровень давать оппозицию "Шахтеру"? Будем надеяться на лучшее.
"Шахтер" после смены тренера изменился с точки зрения взгляда на футбол?
"Шахтер" остается "Шахтером", кто бы ни был тренером. Никто не подвергает сомнению класс игроков, которые у них есть. Они стараются играть в атакующий футбол. Нам придется играть вторым номером и использовать свои моменты. Я уверен, что у нас будут шансы отличиться.
Очная дуэль "Ворсклы" и "Шахтера" в чемпионате перед финалом Кубка в плюс или минус для вас?
Я бы не хотел, чтобы мы играли с "Шахтером" перед финалом. Палка с двумя концами. Время покажет.
Для вас это будет второй финал с "Ворсклой". Это достижение можно считать признаком класса?
Не каждая команда может похвастаться вторым финалом за четыре года. Сейчас у нас больше шансов выиграть Кубок Украины, чем у ребят, побеждавших 15 лет назад. Тогда "Шахтер" был очень силен. Эта команда выиграла Кубок УЕФА. Этим все сказано
Напомним, матч "Ворскла" – "Шахтер" начнется сегодня в 13:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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