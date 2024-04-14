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Нападающий Ворсклы - о матче с Шахтером: Я верю в положительный результат

Премьер-лига
Обновлено

Ожидает непростой матч, но верит в победу

Нападающий Ворсклы - о матче с Шахтером: Я верю в положительный результат

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк поделился своими ожиданиями от матча против "Шахтера"

Готовимся с боевым настроением. Будем выходить и сражаться за результат. Тем более что нас придут поддержать наши болельщики. Ожидаю непростой матч, ведь после обеда должна быть жара. Я верю в положительный результат, партнеров, тренерский штаб, нашего болельщика. Я так настраиваюсь на каждую игру, вне зависимости от обстоятельств. Есть ли у нас уровень давать оппозицию "Шахтеру"? Будем надеяться на лучшее.

"Шахтер" после смены тренера изменился с точки зрения взгляда на футбол?

"Шахтер" остается "Шахтером", кто бы ни был тренером. Никто не подвергает сомнению класс игроков, которые у них есть. Они стараются играть в атакующий футбол. Нам придется играть вторым номером и использовать свои моменты. Я уверен, что у нас будут шансы отличиться.

Очная дуэль "Ворсклы" и "Шахтера" в чемпионате перед финалом Кубка в плюс или минус для вас?

Я бы не хотел, чтобы мы играли с "Шахтером" перед финалом. Палка с двумя концами. Время покажет.

Для вас это будет второй финал с "Ворсклой". Это достижение можно считать признаком класса?

Не каждая команда может похвастаться вторым финалом за четыре года. Сейчас у нас больше шансов выиграть Кубок Украины, чем у ребят, побеждавших 15 лет назад. Тогда "Шахтер" был очень силен. Эта команда выиграла Кубок УЕФА. Этим все сказано

Напомним, матч "Ворскла" – "Шахтер" начнется сегодня в 13:00. Сайт UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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