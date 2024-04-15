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Новое харьковско-днепровское дерби. Стартовые составы на матч УПЛ Металлист 1925 - Днепр-1

Премьер-лига

Матч начнется в 18:00

Новое харьковско-днепровское дерби. Стартовые составы на матч УПЛ Металлист 1925 - Днепр-1

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 апреля состоится заключительный матч 24-го тура УПЛ, в котором "Металлист 1925" примет "Днепр-1".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Металлист 1925": Мозиль, Копинус, Борячук, Юсов, Дмитренко, Габелок, Жичиков, Имереков, Фарина, Юрченко, Сидоров

Запасные: Проценко, Сидоренко, Обинайя, Безуглый, Вачиберадзе, Смитюк, Панченко, Гармаш, Фримпонг

"Днепр-1": Волынец, Пасич, Сваток , Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Третьяков

Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Горбунов, Авраменко, Танчик, Гаджиев, Мельниченко, Шолупец

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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