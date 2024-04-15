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Бенфика заинтересовалась 20-летним защитником Руха, - СМИ

Премьер-лига

Португальский клуб продолжает мониторить украинский рынок

Бенфика заинтересовалась 20-летним защитником Руха, - СМИ

Фото: fcrukh.com

Новина українською

Португальская "Бенфика" заинтересована в услугах защитника молодежной сборной Украины и "Руха" Богдана Слюбика, сообщает Sport.ua.

После подписания Анатолия Трубина португальский гранд продолжает мониторить украинский рынок и обратил внимание на защитника львовской команды.

По информации источника, в "Бенфике" видят перспективу в 20-летнем защитнике, также португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Слюбик сыграл за "Рух" 24 матча в УПЛ, в которых забил 2 гола.

Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Бенфика (Лиссабон) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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nivroku (Odessa)
15.04.2024 в 22:58
Слюбик вже зараз мав би коштувати мільйонів п'ять, а в перспективі - набагато більше. Козловський, не продавай Слюбика! Нехай спершу хоча б за Рух у єврокубках зіграє!
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Комментарии 2
nivroku (Odessa)
15.04.2024 в 22:58
Слюбик вже зараз мав би коштувати мільйонів п'ять, а в перспективі - набагато більше. Козловський, не продавай Слюбика! Нехай спершу хоча б за Рух у єврокубках зіграє!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.04.2024 в 23:06
в еврокубках???
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