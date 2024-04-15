Бенфика заинтересовалась 20-летним защитником Руха, - СМИ

Португальская "Бенфика" заинтересована в услугах защитника молодежной сборной Украины и " Руха " Богдана Слюбика, сообщает Sport.ua.

После подписания Анатолия Трубина португальский гранд продолжает мониторить украинский рынок и обратил внимание на защитника львовской команды.

По информации источника, в "Бенфике" видят перспективу в 20-летнем защитнике, также португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Слюбик сыграл за "Рух" 24 матча в УПЛ, в которых забил 2 гола.

Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.