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Бенфика заинтересовалась 20-летним защитником Руха, - СМИ
Португальский клуб продолжает мониторить украинский рынок
Фото: fcrukh.com
Португальская "Бенфика" заинтересована в услугах защитника молодежной сборной Украины и "
После подписания Анатолия Трубина португальский гранд продолжает мониторить украинский рынок и обратил внимание на защитника львовской команды.
По информации источника, в "Бенфике" видят перспективу в 20-летнем защитнике, также португальцев не пугает потенциально высокая цена на игрока.
Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Слюбик сыграл за "Рух" 24 матча в УПЛ, в которых забил 2 гола.
Тransfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро, а его контракт с львовским клубом рассчитан до лета 2027 года.
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