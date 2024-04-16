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Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Шахтер начал подготовку к матчам с Зарей

Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к двум матчам УПЛ з "Зарей", которые пройдут в течении недели.

Тренировки на базе спортивного комплекса "Святошин" стартовали с посещения тренажерного зала. Дальше сессия продолжилась на поле разминкой в ​​игровой форме и работой над удержанием мяча.

Основную часть занятия уделили тактике: сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем в формате 8 на 8 с определенными задачами от тренерского штаба.

Также отмечается возврат к общей группе Ярослава Ракицкого и Эгиналду, которые восстановились после повреждений.

Напомним, 18 апреля на стадионе "Левый берег" под Киевом состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" . Игра начнется в 15:30 .

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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