Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу Шахтера

" Шахтер " начал подготовку к двум матчам УПЛ з "Зарей", которые пройдут в течении недели.

Тренировки на базе спортивного комплекса "Святошин" стартовали с посещения тренажерного зала. Дальше сессия продолжилась на поле разминкой в ​​игровой форме и работой над удержанием мяча.

Основную часть занятия уделили тактике: сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем в формате 8 на 8 с определенными задачами от тренерского штаба.

Также отмечается возврат к общей группе Ярослава Ракицкого и Эгиналду, которые восстановились после повреждений.

Напомним, 18 апреля на стадионе "Левый берег" под Киевом состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" . Игра начнется в 15:30 .