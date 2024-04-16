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Ракицкий и Эгиналду вернулись в общую группу Шахтера
Шахтер начал подготовку к матчам с Зарей
shakhtar.com
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Тренировки на базе спортивного комплекса "Святошин" стартовали с посещения тренажерного зала. Дальше сессия продолжилась на поле разминкой в игровой форме и работой над удержанием мяча.
Основную часть занятия уделили тактике: сначала сыграли двусторонку 11 на 11, а затем в формате 8 на 8 с определенными задачами от тренерского штаба.
Также отмечается возврат к общей группе Ярослава Ракицкого и Эгиналду, которые восстановились после повреждений.
Напомним, 18 апреля на стадионе "Левый берег" под Киевом состоится перенесенный матч 10-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" . Игра начнется в 15:30 .
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