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Заря – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Зоря - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Этим соперникам между собой за пять дней придется сыграть два матча. Сначала на "Арене Левый берег" луганский коллектив будет принимать лидера чемпионата Украины в перенесенном матче десятого тура. "Заря" в весенней части сезона проигрывала лишь "Динамо", а подопечные Пушича очков вообще не теряли.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Поединок "Заря" - "Шахтер" состоится в четверг, 18 апреля на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "Униан". Он доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

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Трансляція матчу Зоря - Шахтар
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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