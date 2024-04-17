Заря – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этим соперникам между собой за пять дней придется сыграть два матча. Сначала на "Арене Левый берег" луганский коллектив будет принимать лидера чемпионата Украины в перенесенном матче десятого тура. "Заря" в весенней части сезона проигрывала лишь "Динамо", а подопечные Пушича очков вообще не теряли.

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Поединок "Заря" - "Шахтер" состоится в четверг, 18 апреля на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "Униан". Он доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.