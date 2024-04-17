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Дедышин: Бюджет Руха составляет 6 – 6,5 млн долларов и около 4 млн клуб зарабатывает

Премьер-лига
Обновлено

В Рухе рассказали о финансах клуба

Дедышин: Бюджет Руха составляет 6 – 6,5 млн долларов и около 4 млн клуб зарабатывает

скриншот youtube

Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал о финансовой составляющей львовского клуба.

"Моя основная задача – сделать так, чтобы финансово команда не зависела от владельца. Сейчас у команды много источников доходности, которые покрывают расходную часть бюджета. Сейчас бюджет клуба составляет 6 – 6,5 миллиона долларов и около четырех миллионов клуб зарабатывает.

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Как мы зарабатываем? У нас есть объекты коммерческой недвижимости и спортивной инфраструктуры. Мы также занимаемся ивент-менеджментом. Также у нас целый год проходят разные футбольные события и турниры, на которые приезжают разные команды", – сказал Дедышин.

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Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
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