Дедышин: Бюджет Руха составляет 6 – 6,5 млн долларов и около 4 млн клуб зарабатывает

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин рассказал о финансовой составляющей львовского клуба.

"Моя основная задача – сделать так, чтобы финансово команда не зависела от владельца. Сейчас у команды много источников доходности, которые покрывают расходную часть бюджета. Сейчас бюджет клуба составляет 6 – 6,5 миллиона долларов и около четырех миллионов клуб зарабатывает.

Как мы зарабатываем? У нас есть объекты коммерческой недвижимости и спортивной инфраструктуры. Мы также занимаемся ивент-менеджментом. Также у нас целый год проходят разные футбольные события и турниры, на которые приезжают разные команды", – сказал Дедышин.