Сабо о жеребьевке Лиги наций: Посмотрим, какова наша сборная на самом деле

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2020/2021, по результатам которой в соперники по группе команде Шевченко достались сборные Швейцарии, Испании и Гармании.

"Группа очень приличная. Будет на что посмотреть. Очень интересно, как мы сыграем с Испанией и Германией. Здесь уже мы будем видеть уровень нашей сборной - соперники выпали сильнее, чем были до сих пор.

Конечно, после чемпионата Европы, о шансах можно будет говорить конкретнее. Если смотреть сейчас, то фавориты немцы и испанцы, но нет ничего страшного. Посмотрим, какова наша сборная на самом деле", - сказал Сабо.