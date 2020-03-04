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Сабо о жеребьевке Лиги наций: Посмотрим, какова наша сборная на самом деле

Национальная сборная Украины
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Конкретнее о шансах можно будет говорить после Евро

Сабо о жеребьевке Лиги наций: Посмотрим, какова наша сборная на самом деле
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2020/2021, по результатам которой в соперники по группе команде Шевченко достались сборные Швейцарии, Испании и Гармании.

"Группа очень приличная. Будет на что посмотреть. Очень интересно, как мы сыграем с Испанией и Германией. Здесь уже мы будем видеть уровень нашей сборной - соперники выпали сильнее, чем были до сих пор.

Конечно, после чемпионата Европы, о шансах можно будет говорить конкретнее. Если смотреть сейчас, то фавориты немцы и испанцы, но нет ничего страшного. Посмотрим, какова наша сборная на самом деле", - сказал Сабо.

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В статье: Украина Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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