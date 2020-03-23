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Шевченко: Перенос Евро - это однозначно правильное решение

Национальная сборная Украины
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Соблюдайте карантин и берегите себя

Шевченко: Перенос Евро - это однозначно правильное решение
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал решение УЕФА перенести Евро с 2020 на 2021 год.

"Однозначно, перенос Евро на 2021 год - это правильное решение. Никаких обсуждений других вариантов не было. Это самое правильное решение. Говорить о том, когда возобновят чемпионаты, наверное, не совсем правильно. Будем надеяться, что это произойдёт как можно быстрее, но мы должны реально оценивать ситуацию. Пока все не уляжется, преждевременно говорить о возобновлении чемпионатов.

Хочу обратиться не только к футболистам, но и ко всем людям. Очень важно сегодня дать возможность нашим медикам работать. Очень важно соблюдать карантин и не выходить из дому, избегать всех контактов. Даже занимаясь спортом в четырёх стенах, можно немного держать себя в форме и это поможет пережить этот сложный период", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
ТК Футбол

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