УАФ предложит Шевченко новый контракт до ЧМ-2022

Как известно, УАФ намерена продлить контракт с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

По информации Sport Arena, главный тренер сборной Украины и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

Нынешнее соглашение Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.

Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.

Напомним, что что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.