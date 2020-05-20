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УАФ предложит Шевченко новый контракт до ЧМ-2022
Ассоциация хочет сохранить тренера до чемпионата мира в Катаре
Как известно, УАФ намерена продлить контракт с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко.
По информации Sport Arena, главный тренер сборной Украины и его тренерский штаб получат от Украинской ассоциации футбола предложение продлить контракты на 2,5 года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.
Нынешнее соглашение Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год.
Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.
Напомним, что что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.