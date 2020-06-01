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В этот день восемь лет назад. Гусев оформил дубль за сборную, но счастливая серия Олега Анатольевича оборвалась
Во всех остальных матчах, когда забивал Гусев, Украина побеждала
За национальную сборную Украины Олег Гусев забил тринадцать голов, сыграл 98-м поединков. В его послужном списке есть два матча, в которых он отличался дублем в футболке национальной сборной. Первый состоялся осенью 2007-го года против Фарерских островов, а второй – первого июня 2012-го года, ровно восемь лет назад.
Тогда Украина играла на поле Австрии товарищеский матч и проиграла 2:3. Примечательно, что это был единственный случай в истории, когда Олег Гусев забил за национальную сборную и она не выиграла. Остальные десять матчей, в которых Гусев забивал, Украина завершала в свою пользу.
Это был предпоследний матч, в котором Олег Гусев забивал за сборную. Последний состоялся через год в квалификации к чемпионату мира 2014, когда от Гусева пострадала сборная Польши. Кроме тринадцати голов, в его активе – девять голевых передач. Со сборной Украины Гусев доходил до четвертьфинала чемпионата мира, сыграл все три матча на Евро-2012.
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