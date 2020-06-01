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Национальная сборная Украины

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В этот день восемь лет назад. Гусев оформил дубль за сборную, но счастливая серия Олега Анатольевича оборвалась

Национальная сборная Украины
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Во всех остальных матчах, когда забивал Гусев, Украина побеждала

В этот день восемь лет назад. Гусев оформил дубль за сборную, но счастливая серия Олега Анатольевича оборвалась
UA-Футбол
Новина українською

За национальную сборную Украины Олег Гусев забил тринадцать голов, сыграл 98-м поединков. В его послужном списке есть два матча, в которых он отличался дублем в футболке национальной сборной. Первый состоялся осенью 2007-го года против Фарерских островов, а второй – первого июня 2012-го года, ровно восемь лет назад.

Тогда Украина играла на поле Австрии товарищеский матч и проиграла 2:3. Примечательно, что это был единственный случай в истории, когда Олег Гусев забил за национальную сборную и она не выиграла. Остальные десять матчей, в которых Гусев забивал, Украина завершала в свою пользу.

Это был предпоследний матч, в котором Олег Гусев забивал за сборную. Последний состоялся через год в квалификации к чемпионату мира 2014, когда от Гусева пострадала сборная Польши. Кроме тринадцати голов, в его активе – девять голевых передач. Со сборной Украины Гусев доходил до четвертьфинала чемпионата мира, сыграл все три матча на Евро-2012.

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В статье: Олег Гусев Украина Австрия День в истории
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