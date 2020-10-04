Конопля получил дебютный вызов в сборную Украины

Защитник "Десны" Ефим Конопля получил дебютный вызов в расположение сборной Украины.

Андрей Шевченко довызвал 21-летнего игрока на матчи с Францией, Германией и Испанией.

В этом сезоне на счету Конопли 4 игры за "Десну" в УПЛ.

Напомним, оборонец выступает за черниговцев на правах аренды из "Шахтера".