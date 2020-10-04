Национальная сборная Украины
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Конопля получил дебютный вызов в сборную Украины
Фулбек будет готовиться к матчам с Францией, Германией и Испанией
Защитник "Десны" Ефим Конопля получил дебютный вызов в расположение сборной Украины.
Андрей Шевченко довызвал 21-летнего игрока на матчи с Францией, Германией и Испанией.
В этом сезоне на счету Конопли 4 игры за "Десну" в УПЛ.
Напомним, оборонец выступает за черниговцев на правах аренды из "Шахтера".
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Комментарии (7)
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Dimka26 (Чернигов)
04.10.2020 в 15:48
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 15:50
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 16:02
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Kolibri (Киевоград)
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alexfc (Киев)
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simargl (Чернигов)
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Saturn (Киев)
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