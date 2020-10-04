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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Конопля получил дебютный вызов в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Фулбек будет готовиться к матчам с Францией, Германией и Испанией

Конопля получил дебютный вызов в сборную Украины
Новина українською

Защитник "Десны" Ефим Конопля получил дебютный вызов в расположение сборной Украины.

Андрей Шевченко довызвал 21-летнего игрока на матчи с Францией, Германией и Испанией.

В этом сезоне на счету Конопли 4 игры за "Десну" в УПЛ.

Напомним, оборонец выступает за черниговцев на правах аренды из "Шахтера".

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Ефим Конопля
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Комментарии (7)
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Dimka26 (Чернигов)
04.10.2020 в 15:48
А не был бы на контракте Шахтера - вызова ждал бы до пенсии
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 15:50
Не правда, он реально трудяга! Это будущее украинского футбола!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 16:02
Маріупольського футболу
0
-1
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 14:56
Наконец-то!!!! Реально он хорош и стабильно растёт как крепкий, стабильный защитник!!!
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+1
-1
alexfc (Киев)
04.10.2020 в 14:45
Повезло. Съездит в Париж на халяву. Пока простым смертным туда нельзя)
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 14:44
Отличная новость. Первый игрок Десны в сборной...!!!!!... жаль, что не Филиппов чуть раньше. Поздравляю Ефима и Десну !!!
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+2
-2
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Saturn (Киев)
04.10.2020 в 14:37
Конопля до Коноплянки
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+1
-4


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